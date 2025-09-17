Ajker Patrika
বিদেশে বিনিয়োগের নামে ৬০ শতাংশ অর্থই কর স্বর্গে পাঠাচ্ছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রতীকী ছবি। ছবি: সংগৃহীত
প্রতীকী ছবি। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় কোম্পানিগুলো বিশ্বের যেসব দেশে কম কর দিতে হয়ে সেগুলোর দিকে নজর দিচ্ছে। এই সুবিধার আওতায় কোম্পানিগুলো স্বল্প কর দিতে হয় এমন দেশগুলোর সুবিধা নিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ বের করে নিয়ে যাচ্ছেন দেশ থেকে বিনিয়োগ করার নামে। সরকারি তথ্য, কর ও বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞরা এই কথা জানিয়েছেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার নথির ভিত্তিতে বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বের করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়মিত ভারতীয় কোম্পানিগুলোর বিদেশি বিনিয়োগের তথ্য ট্র্যাক করে। বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, ২০২৩–২৪ অর্থবছরে ভারত থেকে বিদেশে সরাসরি বিনিয়োগের (এফডিআই) নামে যত অর্থ বেরিয়ে গেছে, তার ৫৬ শতাংশই গেছে স্বল্প কর সুবিধার দেশে, যেগুলো বহুলভাবে ‘ট্যাক্স হ্যাভেন বা কর স্বর্গ’ নামে পরিচিত।

এসব দেশের তালিকায় আছে—সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও সুইজারল্যান্ডের মতো দেশ। সোজা কথায়, ২০২৩–২৪ অর্থবছরে বিদেশে এফডিআই—এর নামে বেরিয়ে যাওয়া ৩ হাজার ৪৮৮ দশমিক ৫ কোটি রুপির মধ্যে ১ হাজার ৯৪৬ কোটি রুপি গেছে ট্যাক্স হ্যাভেন।

এমনকি, এর মধ্যে আবার ৪০ শতাংশের বেশি গেছে—সিঙ্গাপুর (২২ দশমিক ৬ শতাংশ), মরিশাস (১০ দশমিক ৯ শতাংশ) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে (৯ দশমিক ১ শতাংশ)। চলতি অর্থবছরে এই প্রবণতা আরও তীব্র হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। প্রথম প্রান্তিকে ভারতের মোট সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ৬৩ শতাংশই গেছে এসব স্বল্প কর সুবিধার দেশগুলোতে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন—শুধু কর বাঁচানোর জন্য নয়, কৌশলগত কারণে ভারতীয় কোম্পানিগুলো এসব কম করের দেশ বেছে নিচ্ছে। বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান গ্রান্ট থর্নটন ভারতের পার্টনার রিয়াজ থিংনা বলেন, ‘যদি ভারতীয় কোম্পানিগুলো বিদেশে বিনিয়োগ করে, তাহলে এসব দেশে কোম্পানি গড়ে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই যৌক্তিক।’

তিনি বলেন, কোনো ভারতীয় কোম্পানি যদি ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোথাও কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়তে চায়, তাহলে সিঙ্গাপুর বা একই ধরনের দেশে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক প্রতিষ্ঠান (এসপিভি) গড়ে তা করা সহজ হয়। এতে কৌশলগত বিনিয়োগকারী পাওয়া যায়, আবার শেয়ার কমানোর সময় কর–সংক্রান্ত সুবিধাও পাওয়া যায়।

থিংনার মতে, এসব দেশে নিয়মিত তহবিল ও বিনিয়োগ স্থানান্তরও অনেক বেশি সহজ। ফলে এগুলো কেবল কর ফাঁকি বা কর এড়ানোর জন্যই ব্যবহৃত হয় না। অনেক সময় এসব দেশকে তৃতীয় কোনো দেশে বিনিয়োগের প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

ইওয়াই ইন্ডিয়ার ট্যাক্স পার্টনার বৈভব লুথরা বলেন, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার তথ্য চূড়ান্ত বিনিয়োগ গন্তব্য দেখায় না, কেবল প্রথম স্তরের বিনিয়োগ দেখায়। লুথরার মতে, এসব স্বল্প করের দেশগুলো শুধু কর–সুবিধা নয়, করের স্থিতিশীলতাও দেয়। এর বাইরে বিদেশে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ভারতীয় কোম্পানিগুলোর জন্য এগুলো আরও নানা সুবিধা নিয়ে আসে।

তিনি বলেন, ‘প্রায়ই তহবিল সংগ্রহ বা কোনো বিনিয়োগকারী যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা এ ধরনের মধ্যবর্তী দেশে আসতে বেশি আগ্রহী হন। পাশাপাশি, মাঝখানে একটি সংস্থা থাকলে ভারতীয় মূল কোম্পানিটিও সুরক্ষিত থাকে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিদেশি কোম্পানিগুলো ভারত নয়, বরং এসব স্বল্প করের দেশে যৌথ উদ্যোগ গড়তে বেশি আগ্রহী।’

থিংনা ব্যাখ্যা করেন, ‘যদি কোনো ভারতীয় কোম্পানি কৌশলগত অংশীদার খোঁজে, তবে বিদেশি অংশীদাররা ভারতের কঠিন এফডিআই নীতি, করনীতি এবং অন্যান্য জটিলতার কারণে সরাসরি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে নয়, বরং সিঙ্গাপুর বা অনুরূপ দেশে বিনিয়োগ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।’

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যও এই প্রবণতা দেখাচ্ছে। সর্বশেষ, জুলাই ২০২৫–এর তথ্য অনুযায়ী, এসব স্বল্প করের দেশে ভারতীয় কোম্পানিগুলোর মোট বিনিয়োগের প্রায় ৬০ শতাংশই যৌথ উদ্যোগে গেছে। থিংনা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের আমদানি পণ্যে যে উচ্চ শুল্ক আরোপ করেছে, তা অব্যাহত থাকলে ভারতীয় কোম্পানিগুলো বিদেশে বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

তিনি বলেন, ‘অনেক কোম্পানি ভারত ছাড়া অন্য কোথাও সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে সেখানে মূল্য সংযোজন করতে পারে। এতে ভারতীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর শুল্ক আরোপ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে।’ তিনি যোগ করেন, ‘এখনো তা ঘটেনি, কারণ শুল্ক সম্প্রতি আরোপ করা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে এটা ঘটতে পারে।’

যুক্তরাজ্যসুইজারল্যান্ডসিঙ্গাপুরকরবিনিয়োগভারতনেদারল্যান্ডসআরব আমিরাত
বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

বিদেশে বিনিয়োগের নামে ৬০ শতাংশ অর্থই কর স্বর্গে পাঠাচ্ছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা

