বিশ্ববাণিজ্য

ট্যানারি শ্রমিকেরা মৌলিক শ্রম অধিকার থেকে বঞ্চিত: সমীক্ষা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর অদূরে সাভারের হেমায়েতপুর ট্যানারি শিল্প এলাকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত। পাশাপাশি ৭৭ শতাংশ শ্রমিক আইনগত ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম বেতন পান। আর ৮৬ শতাংশ শ্রমিকের কোনো নিয়োগপত্র নেই।

বাংলাদেশ ট্যানারি শ্রমিক ইউনিয়ন ও সলিডারিটি সেন্টার পরিচালিত একটি যৌথ সমীক্ষায় ট্যানারি শ্রমিকদের এ চিত্র ফুটে উঠেছে।

রাজধানীর এক হোটেলে আজ রোববার অংশীজনদের সভায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। সেখানে চলতি বছরের আগস্ট থেকে নভেম্বর মাসে পরিদর্শন চেকলিস্ট এবং শ্রমিক সাক্ষাৎকার ব্যবহার করে ছায়া পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিচালিত সমীক্ষাটি ১২১টি কারখানার ২২৫ জন শ্রমিকের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে অস্থায়ী কর্মসংস্থান ব্যবস্থা, মজুরিবৈষম্য এবং পেশাগত সুরক্ষার নানা দিক তুলে ধরা হয়।

সমীক্ষায় এক-পঞ্চমাংশ শ্রমিক জানান, তাঁরা বেতন স্লিপ পান এবং বেশির ভাগই তাঁদের মজুরি অনিয়মিত বা বিলম্বিত।

আর ৪২ শতাংশের মতে, তাঁরা দিনে ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় কাজ করেন এবং ৩৩ শতাংশ সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করেন। ৬৩ শতাংশ আইন অনুযায়ী দ্বিগুণ হারে ওভারটাইম পান না।

সমীক্ষায় আরও বলা হয়, এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) পান। ৫৮ শতাংশ বলেছেন, তাঁদের সঠিক পিপিই ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয় না এবং ৭৭ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা কোনো আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রশিক্ষণ পাননি।

শ্রমিকেরা অপর্যাপ্ত বায়ু চলাচল, দুর্গন্ধ, জলাবদ্ধতা এবং দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়ও উল্লেখ করেছেন।

প্রতিবেদন অনুসারে, ৮৫ শতাংশ নারী অংশগ্রহণকারী বলেছেন, তাঁরা মাতৃত্বকালীন ছুটি বা সুবিধা পান না এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নারী পরিষ্কার, পৃথক টয়লেট সুবিধার অভাব লক্ষ্য করেছেন।

গবেষণায় বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা উঠে এসেছে। এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক মজুরি বা সুরক্ষা-সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতির কথা জানিয়েছেন। ৪৩ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা কোনো না কোনো ধরনের দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছেন এবং প্রতিঘাতের ভয়ে অভিযোগ দায়ের করা থেকে এড়িয়ে চলেন।

এতে আরও দেখা যায়, ইউনিয়নভুক্ত কারখানাগুলো ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, লিখিত চুক্তি, মজুরি-সম্পর্কিত অভিযোগ ব্যবস্থা এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদানে তুলনামূলক ভালো অবস্থানে আছে।

অনুষ্ঠানে সলিডারিটি সেন্টারের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম বলেন, এই ছায়া পরিদর্শনের মাধ্যমে হাজারীবাগ থেকে হেমায়েতপুরে ট্যানারি কারখানা স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও শ্রমিকেরা যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে, সে চিত্র উঠে এসেছে। এটা স্পষ্ট, শ্রমিকদের সমস্যাগুলো এখনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অগ্রাধিকার নয়। এর প্রতিফলন ঘটে বিপুলসংখ্যক শ্রমিককে ‘চুক্তিভিত্তিক’ নিয়োগ দেওয়া এবং এই খাতে ন্যূনতম মজুরি অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন না করার মাধ্যমে।

বিষয়:

শ্রম বাজারশ্রমিক ইউনিয়নট্যানারিবাণিজ্য
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

দেশের সবচেয়ে বড় ইসলামী ব্যাংক পেল চূড়ান্ত অনুমোদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৬
দেশের সবচেয়ে বড় ইসলামী ব্যাংক পেল চূড়ান্ত অনুমোদন

বাংলাদেশ ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন পেল শরিয়াহ্ভিত্তিক পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে আজ রোববার অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড সভায় ব্যাংকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে নতুন ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক। এরপর যেকোনো সময় ব্যাংকটির বোর্ড গঠন করে দেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক একীভূত করে গড়ে তোলা হয়েছে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।

নতুন ব্যাংকটির মোট পেইড-আপ ক্যাপিটাল হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার দিচ্ছে ২০ হাজার কোটি টাকা আর অন্য ১৫ হাজার কোটি টাকা আসছে আমানতকারীদের শেয়ার থেকে।

প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত মূলধন নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা। গতকাল শনিবার সরকার টাকা দেওয়ায় ব্যাংকের চলতি হিসাব খোলা হয়েছে। খুব শিগগির ব্যাংকের বোর্ড গঠন করা হবে।

বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বড় শরিয়াহ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুযায়ী, এই ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন প্রায় ১৬ হাজার ১০০ কোটি টাকা। আর ব্যাংকটির অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে নবগঠিত সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক হবে বৃহত্তম।

৯ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়। যৌথ মূলধনি কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) থেকে কোম্পানির নামে ছাড়পত্র, ব্যাংকের চলতি হিসাব খোলাসহ ব্যাংক কোম্পানি আইনের বিধিবিধান পূরণের দায়িত্ব পড়ে সরকারের ওপর।

এ ছাড়া সরকার থেকে মূলধন জমা করার জন্য নতুন ব্যাংকের নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খোলা হয়েছে। আর গত সপ্তাহে এসব ব্যাংকের কর্মীদের বেতন-ভাতা ২০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত হয়।

সূত্র জানায়, সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের বিষয়ে চলতি সপ্তাহে স্কিম ঘোষণা করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিমা তহবিল থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত আমানতকারীকে পরিশোধ, জমানো বাকি টাকা কোন উপায়ে তুলতে পারবেন, কী হারে মুনাফা দেওয়া হবে—স্কিমে এর বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।

বিষয়:

সরকারবাংলাদেশ ব্যাংকঅর্থনীতির খবরব্যাংক
অর্থনীতি

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হলেন সাফায়াত আরেফীন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক সাফায়াত আরেফীন ।
ছবি: বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক সাফায়াত আরেফীন ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক সাফায়াত আরেফীনকে গত ১৯ নভেম্বর নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতির আগে তিনি দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বাংলাদেশ ব্যাংক।

এতে বলা হয়, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব, বৈদেশিক ক্রয়, অরিজিনেশন, গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। দীর্ঘ ২৬ বছরের ক্যারিয়ারে তিনি ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এবং দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনে দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেছেন।

শিক্ষাজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত কাজে তিনি ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, কাতার, সৌদি আরব, চীন, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, মিসরসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।

বিষয়:

বাংলাদেশপরিচালকঅর্থনীতির খবর
অর্থনীতি

চার মাসে ভারত, চীন, জাপান ও রাশিয়ার ঋণ প্রতিশ্রুতি শূন্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ২৬
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) সব মিলিয়ে ১২১ কোটি ডলারের বিদেশি ঋণের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে বাংলাদেশ। তবে বড় চারটি ঋণদাতা দেশ ভারত, চীন, জাপান ও রাশিয়া থেকে প্রতিশ্রুতি মিলেছে শূন্য। চীনের নেতৃত্বে এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকও (এআইআইবি) ঋণের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

এর অর্থ হলো—গত চার মাসে এই চার দেশের অর্থায়নের কোনো প্রকল্প নেওয়া চূড়ান্ত হয়নি। নতুন করে প্রতিশ্রুতি না দিলেও চলমান প্রকল্পে ঋণের অর্থছাড় অব্যাহত রেখেছে এই চার দেশ।

আজ রোববার প্রকাশিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) জুলাই-অক্টোবর মাসের বিদেশি ঋণ পরিস্থিতির হালনাগাদ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এ তথ্য মিলেছে।

ইআরডির প্রতিবেদন বলছে, চলতি অর্থবছরের চার মাসে সব মিলিয়ে ১২১ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫৮ কোটি ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মিলেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কাছ থেকে আর বিশ্বব্যাংকের কাছে সোয়া এক কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। অন্যান্য দাতা সংস্থা ও দেশ এই চার মাসে সাড়ে ৬১ কোটি ডলার দেবে বলে জানিয়েছে।

গত অর্থবছরের প্রথম চার মাসে সাড়ে ২৫ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল, যা এবারের চেয়ে প্রায় ১০০ কোটি ডলার কম।

ঋণছাড় কার কত

চলতি অর্থবছরের চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) সবচেয়ে বেশি ঋণ ছাড় করেছে রাশিয়া। দেশটি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে ৪০ কোটি ৭৭ লাখ ডলার ছাড় করেছে। এরপরে আছে বিশ্বব্যাংক। সংস্থাটি দিয়েছে ৪০ কোটি ৫২ লাখ ডলার। আর এডিবি দিয়েছে প্রায় ২৫ কোটি ডলার। চীন ও ভারত ছাড় করেছে যথাক্রমে ১৯ কোটি ও ৮ কোটি ডলার। জাপান দিয়েছে ৮ কোটি ডলার।

ছাড় কত, শোধ কত

ইআরডির প্রতিবেদন অনুসারে, গত চার মাসে সব মিলিয়ে ১৬৬ কোটি ডলার ছাড় করেছে দাতা সংস্থা ও দেশগুলো। অন্যদিকে আগের নেওয়া ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করতে খরচ হয়েছে ১৫৮ কোটি ডলার। এর মধ্যে ১০২ কোটি ডলার আসল ও সুদ ৫৬ কোটি ডলার। দিন দিন ঋণ পরিশোধের পাল্লা ভারী হচ্ছে।

বিষয়:

ঋণডলারঅর্থনীতির খবর
অর্থনীতি

এনইআইআর বাস্তবায়নের আগে আলোচনায় বসার দাবি মোবাইল ব্যবসায়ীদের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এনইআইআর সংস্কার দাবিতে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
এনইআইআর সংস্কার দাবিতে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রার (এনইআইআর) বাস্তবায়নের আগে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে আলোচনা ও নীতিমালা সংস্কারসহ বেশ কিছু দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্মার্টফোন ও গ্যাজেট ব্যবসায়ীদের সংগঠন মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি বাংলাদেশ (এমবিসিবি)। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাজধানীর কারওয়ান বাজার-পান্থপথ এলাকায় এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী নেতারা বলেন, ‘আমরা কোনোভাবেই এনইআইআরের বিরুদ্ধে না। তবে এই প্রক্রিয়ার কিছু সংস্কার, ন্যায্য করনীতি প্রণয়ন, একচেটিয়া সিন্ডিকেট বিলোপ এবং মুক্তবাণিজ্যের স্বার্থে সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে আমাদের কিছু দাবি ও প্রস্তাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যা সরকারকে বলতে চাই, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের বিশালসংখ্যক ব্যবসায়ীদের কথা না শুনেই একতরফা এনইআইআর চালু করতে যাচ্ছে।’

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, কোনো প্রকার পূর্ব পরামর্শ ছাড়াই হঠাৎ এনইআইআর বাস্তবায়নের ঘোষণা বাজারে চরম অস্থিরতা তৈরি করেছে। এর ফলে দেশের প্রায় ২৫ হাজার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং এর সঙ্গে জড়িত ২০ লাখেরও বেশি মানুষের জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে।

এমবিসিবির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শামীম মোল্লা বলেন, ‘আমরা বৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে ব্যাংক থেকে শত শত কোটি টাকা ঋণ নিয়েছি। বর্তমানে আমাদের স্টকে কোটি কোটি টাকার হ্যান্ডসেট রয়েছে। আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ অবিক্রীত হ্যান্ডসেট বিক্রি করা অসম্ভব। আমাদের দাবি না মেনে গুটিকয়েক ব্যবসায়ীকে একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ করে দিলে আমরা পথে বসব।’

মানববন্ধনে ব্যবসায়ীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘সরকার যদি এনইআইআর চালুর আগে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় না বসেন, তবে সারা দেশের মোবাইল ব্যবসায়ীরা ঢাকায় জড়ো হয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।’

ব্যবসায়ীরা জানান, এনইআইআরের বর্তমান কাঠামো যদি অপরিবর্তিতভাবে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে শুল্ক ৫৭ শতাংশ হোক কিংবা শূন্য শতাংশ, কোনো অবস্থাতেই বৈধ উপায়ে মোবাইল ফোন আমদানি সম্ভব হবে না। কারণ, বিটিআরসির (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন) আমদানি নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, কোনো বিদেশি ব্র্যান্ড যদি স্থানীয়ভাবে তাদের পণ্য সংযোজন করে, তাহলে সেই ব্র্যান্ডের কোনো মডেল অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আমদানি করতে পারবে না।

তাঁদের মতে, এই নীতিমালা কার্যত মনোপলি (একচেটিয়া) ব্যবসার সুযোগ তৈরি করছে। এর ফলে বাজারে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হবে এবং প্রায় ১৮ কোটি মানুষের মোবাইল ফোন বাজারের নিয়ন্ত্রণ গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাবে। একই সঙ্গে স্মার্টফোনের দাম আকস্মিকভাবে বেড়ে যাবে এবং সাধারণ ভোক্তারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

মানববন্ধনে মোবাইল খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষায় সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে প্রস্তুতকারকের সঙ্গে বাধ্যতামূলক চুক্তিপত্র বাতিল, বিল অব এন্ট্রি জমা দিলেই হ্যান্ডসেটের স্বয়ংক্রিয় রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা, স্টকে থাকা অবিক্রীত হ্যান্ডসেট বিক্রির জন্য কোনো একটি নীতিমালা অথবা অতিরিক্ত সময় প্রদান, বিদেশি হ্যান্ডসেটের ওপর বিদ্যমান ৫৭ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে আনা, স্থানীয় প্রস্তুতকারকদের রিটেইল বা খুচরা ব্যবসায় সম্পৃক্ততা নিষিদ্ধ করা, এনইআইআর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একাধিক মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে পরিচালনা করা এবং গবেষণাভিত্তিক এবং বাস্তবসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা।

রোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবিররোববার দেশজুড়ে মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ ঘোষণা এমবিসিবির

মানববন্ধনে এমবিসিবির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরাসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকার মোবাইল ফোনের দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ দেশের বিভিন্ন জায়গায় মোবাইল ফোনের দোকান বন্ধ রাখা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলায় মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা একই দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

প্রসঙ্গত, অনিবন্ধিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের ব্যবহার রোধ ও টেলিযোগাযোগ খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে চালু করতে যাচ্ছে এনইআইআর ব্যবস্থা। এনইআইআর কার্যকর হলে ১৬ ডিসেম্বরের পর নিবন্ধনবিহীন বা আমদানি অননুমোদিত ফোন দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা যাবে না।

বিষয়:

মোবাইল ফোনরাজধানীঢাকা বিভাগঢাকামানববন্ধন
