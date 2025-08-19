Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> বিশ্ববাণিজ্য

তৈরি পোশাক শিল্পের প্রসারে ভারতের বড় পদক্ষেপ, তুলা আমদানির শুল্ক প্রত্যাহার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
উচ্চ শুল্কের কারণে তীব্র সংকটে পড়েছে দেশটির ভারতের পোশাক শিল্প। ছবি: সংগৃহীত
উচ্চ শুল্কের কারণে তীব্র সংকটে পড়েছে দেশটির ভারতের পোশাক শিল্প। ছবি: সংগৃহীত

আগামী ১৯ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তুলা আমদানিতে শুল্কমুক্তির ঘোষণা দিয়েছে ভারত সরকার। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় এক সরকারি আদেশে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। সরকার আশা করছে, এই সিদ্ধান্ত ভারতের তৈরি পোশাক শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে এবং মার্কিন শুল্কের ধাক্কা সামাল দিতে সাহায্য করবে।

দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে তুলা আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছিল কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি (সিআইটিআই)-এর মতো শিল্প সংস্থাগুলো। তাদের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত সরকার তুলা আমদানির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। এই ছাড় কার্যকর হওয়ার আগে, তুলা আমদানির ওপর ১১ শতাংশ শুল্ক আরোপিত ছিল।

সাময়িক এ সিদ্ধান্তকে ভারতের পোশাকশিল্পের জন্য বড় ধরনের স্বস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। শিল্পখাতের সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তাদের মতে, শুল্ক ছাড় দিলে এ খাত আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ভারতের তৈরি পোশাক খাত তাদের উৎপাদন খরচ কমাতে সক্ষম হবে বলে মনে করছেন শিল্প সংশ্লিষ্টরা।

উচ্চ শুল্কের কারণে তীব্র সংকটে পড়েছে দেশটির ভারতের পোশাক শিল্প। বর্তমানে দেশটির এই খাত যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ শুল্কের বোঝা সামলাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই শুল্কের মধ্যে রয়েছে আগে থেকেই আরোপিত ২৫ শতাংশ এবং চলতি মাসের শেষ দিকে কার্যকর হতে যাওয়া আরও ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক। রাশিয়ার তেল কেনার কারণে যুক্তরাষ্ট্র এই অতিরিক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে।

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশবিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

অন্যদিকে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্র ২০ শতাংশ এবং চীনের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ শুল্ক আদায় করে। তুলনামূলকভাবে এই উচ্চ শুল্কের কারণে ভারতের পোশাক শিল্প প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছিল। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সরকার তুলা আমদানির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিল্পসংশ্লিষ্টরা আশা করছে, সেপ্টেম্বরের পরও তুলা আমদানিতে এই শুল্কমুক্তির মেয়াদ সরকার বাড়াবে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত উচ্চ শুল্কের প্রভাব সামলাতে ভারতের পোশাক রপ্তানিকারকরা এরই মধ্যে উৎপাদন বিকল্প হিসেবে বিদেশে বিনিয়োগের কথা ভাবছেন বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানা গেছে।

ট্রাম্পের শুল্কের আঘাতে বিপর্যয়ের মুখে বৈশ্বিক ফ্যাশন শিল্পট্রাম্পের শুল্কের আঘাতে বিপর্যয়ের মুখে বৈশ্বিক ফ্যাশন শিল্প

ভারতের পোশাক খাত এমনিতেই শ্রমিক সংকট ও সীমিত উৎপাদন সক্ষমতার সমস্যায় ভুগছে। এমন পরিস্থিতিতে রপ্তানিকারকদের উৎপাদন বিদেশে সরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা সরকারের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভারত সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেক্সটাইল খাতের রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক হঠাৎ ৫০ শতাংশে পৌঁছানো সেই পরিকল্পনাকে বড় ধরনের ধাক্কা দিয়েছে।

এ পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন এক সময়, যখন বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং কোম্পানিগুলোর চীন নির্ভরতা কমানোর প্রবণতার কারণে অনেকেই ভারতের দিকে ঝুঁকছিল। এমনকি আমেরিকান পোশাক ক্রেতাদের জন্য একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিল ভারত।

বিষয়:

শিল্পআমদানিশুল্কভারততৈরি পোশাকবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

ঢাবিতে পাঁচ প্যানেলে ভোটের যুদ্ধ

মুচলেকা দিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়লেন আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

গার্মেন্টস কাঁচামাল আমদানি বেড়েছে ১০ শতাংশ

গার্মেন্টস কাঁচামাল আমদানি বেড়েছে ১০ শতাংশ

তৈরি পোশাক শিল্পের প্রসারে ভারতের বড় পদক্ষেপ, তুলা আমদানির শুল্ক প্রত্যাহার

তৈরি পোশাক শিল্পের প্রসারে ভারতের বড় পদক্ষেপ, তুলা আমদানির শুল্ক প্রত্যাহার

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা যে কারণে ‘আন্তর্জাতিক’ থাকছে না

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা যে কারণে ‘আন্তর্জাতিক’ থাকছে না

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ