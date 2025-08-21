Ajker Patrika
ট্রাম্পের ৫০% শুল্কের পরও রাশিয়াকে ‘নিবিড়ভাবে’ বাণিজ্য করতে আহ্বান জয়শঙ্করের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ১৩
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। ছবি: পিটিআই
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। ছবি: পিটিআই

রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার শাস্তি হিসেবে ভারতকে ৫০ শতাংশ শুল্ক ‘শাস্তি’ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই শাস্তি মাথায় নিয়েই রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে এশিয়ার দেশটি। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর রাশিয়ার ব্যবসায়ীদের ভারতের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

জয়শঙ্কর বলেন, ভারতের দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতি ও ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র মতো উদ্যোগ বিদেশি ব্যবসার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এসব সুযোগ রুশ কোম্পানিগুলোর জন্য আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার আমন্ত্রণস্বরূপ।

জয়শঙ্করের ভাষায়, ‘ভারতের বর্তমান জিডিপি ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের কাছাকাছি। এমন একটি দেশের স্বাভাবিকভাবেই নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে বিপুল সম্পদের প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্যও। যেমন—সার, রাসায়নিক ও যন্ত্রপাতির নিয়মিত ও নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন রয়েছে। ভারতের দ্রুতবর্ধনশীল অবকাঠামো বিদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য সুযোগ করে দিচ্ছে, যারা এরই মধ্যে নিজেদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থানে রয়েছেন।’

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘মেক ইন ইন্ডিয়াসহ বেশ কিছু উদ্যোগ রয়েছে, যেগুলো বিদেশি ব্যবসার জন্য নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। ভারতের আধুনিকীকরণ ও নগরায়ণ জীবনযাত্রা এবং ভোগের ধরনে পরিবর্তনের কারণে নিজস্ব চাহিদা তৈরি করছে। এসব ক্ষেত্রে রাশিয়ার কোম্পানিগুলো ভারতীয় অংশীদারদের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের প্রচেষ্টা হলো, তাদের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে উৎসাহিত করা।’

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে স্থিতিশীল সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে জয়শঙ্কর দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যকে আরও বৈচিত্র্যময় ও ভারসাম্যপূর্ণ করতে জোরালো প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন।

তাঁর ভাষায়, ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক বিশ্বের প্রধান দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম স্থিতিশীল সম্পর্ক এবং তা এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

জয়শঙ্কর প্রবৃদ্ধি বাড়ানো ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য আরও গভীর সহযোগিতার আহ্বান জানান এবং ভারত যৌথ বিনিয়োগ, যৌথ উদ্যোগ ও অন্যান্য ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত বলে উল্লেখ করেন।

জয়শঙ্কর বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত আমাদের যা সত্যিই প্রয়োজন, তা হলো ব্যবসায়ীদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে আসা। শুধু তাই নয়, সরকার যা নিয়ে আলোচনা করছে এবং ব্যবসায়ীরা যা পরিকল্পনা করছে, তার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় নিশ্চিত করাও জরুরি।’

ভারতের পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ মার্কিন শুল্ক আরোপের পর জয়শঙ্কর রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন। আগামী ২৭ আগস্ট থেকে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করবে যুক্তরাষ্ট্র, যা মোট শুল্ককে ৫০ শতাংশে উন্নীত করবে। এই প্রেক্ষাপটেই রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে আগ্রহী হয়েছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

শুল্কভারতরাশিয়াযুক্তরাষ্ট্রতেলবাণিজ্য
