বড় পতনে তিন মাস আগের অবস্থানে সূচক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বড় দরপতনের ফলে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৮১ পয়েন্ট বা ১.৫৪ শতাংশ কমে ৫ হাজার ২০২ পয়েন্টে নেমেছে। এর মধ্য দিয়ে সূচক প্রায় তিন মাস আগের অবস্থানে নেমেছে। তবে টাকার অঙ্কে লেনদেনের পরিমাণ সামান্য বেড়েছে।
গতকাল ডিএসইতে মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় দরপতন হয়েছে সাত গুণ। লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দর বেড়েছে ৪৭টির, কমেছে ৩১১টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৩৪টির। এর প্রভাবে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৮১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ কমে ৫ হাজার ২০২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সূচকটির অবস্থান এর চেয়ে কম ছিল গত ২০ জুন, ৫ হাজার ১৯৪ পয়েন্টে।
ডিএসইতে ৫৪২ কোটি ৫৫ লাখ টাকার সিকিউরিটিজ লেনদেন হয়েছে, যা আগের কার্যদিবসে ছিল ৫৩০ কোটি ১৮ লাখ টাকা। লেনদেন বেড়েছে ১২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা।
ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের বিষয়টি পরিষ্কার না করে পাঁচ ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্ত হওয়ায় পুরো বাজারে একটি নেতিবাচক বার্তা যাচ্ছে। এটি বাজারকে সামগ্রিকভাবে পতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএসপিআই ১৮৫ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৭৬২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। লেনদেন হয়েছে ১০ কোটি ৩৯ লাখ টাকা, যা আগের কার্যদিবসে ছিল ২২ কোটি ৬১ লাখ টাকা।
মিডওয়ে সিকিউরিটিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশেকুর রহমান বলেন, বাজারে বড় সংশোধনের প্রধান কারণ পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণের সিদ্ধান্ত। সরকার এ ক্ষেত্রে ২০ হাজার কোটি টাকা মূলধনের জোগান দেবে। এতে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে, যার প্রভাব পুঁজিবাজারেও আসবে।
আশেকুর রহমান আরও বলেন, ওই পাঁচ ব্যাংকের বিনিয়োগকারীদের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত এখনো স্পষ্ট নয়। এতে বড় একটি শ্রেণি আতঙ্কিত হয়ে শেয়ার বিক্রির চাপ বাড়াচ্ছেন। জুন ক্লোজিংয়ে অনেক কোম্পানি ভালো মুনাফা তুলতে পারেনি, সেসব শেয়ারেও বিক্রির চাপ বাড়ছে। এসব কারণে কয়েক দিন ধরে বাজারে বড় সংশোধন হচ্ছে।
