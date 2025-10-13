Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> শেয়ারবাজার

বড় পতনে তিন মাস আগের অবস্থানে সূচক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বড় পতনে তিন মাস আগের অবস্থানে সূচক

দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বড় দরপতনের ফলে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৮১ পয়েন্ট বা ১.৫৪ শতাংশ কমে ৫ হাজার ২০২ পয়েন্টে নেমেছে। এর মধ্য দিয়ে সূচক প্রায় তিন মাস আগের অবস্থানে নেমেছে। তবে টাকার অঙ্কে লেনদেনের পরিমাণ সামান্য বেড়েছে।

গতকাল ডিএসইতে মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় দরপতন হয়েছে সাত গুণ। লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দর বেড়েছে ৪৭টির, কমেছে ৩১১টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৩৪টির। এর প্রভাবে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৮১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৫৪ শতাংশ কমে ৫ হাজার ২০২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সূচকটির অবস্থান এর চেয়ে কম ছিল গত ২০ জুন, ৫ হাজার ১৯৪ পয়েন্টে।

ডিএসইতে ৫৪২ কোটি ৫৫ লাখ টাকার সিকিউরিটিজ লেনদেন হয়েছে, যা আগের কার্যদিবসে ছিল ৫৩০ কোটি ১৮ লাখ টাকা। লেনদেন বেড়েছে ১২ কোটি ৩৭ লাখ টাকা।

ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাইফুল ইসলাম বলেন, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের বিষয়টি পরিষ্কার না করে পাঁচ ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্ত হওয়ায় পুরো বাজারে একটি নেতিবাচক বার্তা যাচ্ছে। এটি বাজারকে সামগ্রিকভাবে পতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএসপিআই ১৮৫ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৭৬২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। লেনদেন হয়েছে ১০ কোটি ৩৯ লাখ টাকা, যা আগের কার্যদিবসে ছিল ২২ কোটি ৬১ লাখ টাকা।

মিডওয়ে সিকিউরিটিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশেকুর রহমান বলেন, বাজারে বড় সংশোধনের প্রধান কারণ পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণের সিদ্ধান্ত। সরকার এ ক্ষেত্রে ২০ হাজার কোটি টাকা মূলধনের জোগান দেবে। এতে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে, যার প্রভাব পুঁজিবাজারেও আসবে।

আশেকুর রহমান আরও বলেন, ওই পাঁচ ব্যাংকের বিনিয়োগকারীদের বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত এখনো স্পষ্ট নয়। এতে বড় একটি শ্রেণি আতঙ্কিত হয়ে শেয়ার বিক্রির চাপ বাড়াচ্ছেন। জুন ক্লোজিংয়ে অনেক কোম্পানি ভালো মুনাফা তুলতে পারেনি, সেসব শেয়ারেও বিক্রির চাপ বাড়ছে। এসব কারণে কয়েক দিন ধরে বাজারে বড় সংশোধন হচ্ছে।

বিষয়:

শেয়ারবাজারপুঁজিবাজারডিএসইছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১৫ সেনা কর্মকর্তাকে রাখা হতে পারে সাবজেলে

‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের: ৮ মিনিট বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণ জানাল নেসকো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হত্যা মামলায় জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীসহ সব আসামি খালাস

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা, স্বজনদের সঙ্গে মরদেহ খোঁজেন অভিযুক্ত তরুণ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

বড় পতনে তিন মাস আগের অবস্থানে সূচক

বড় পতনে তিন মাস আগের অবস্থানে সূচক

রমজানের ভোগ্যপণ্য: প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমদানির নির্দেশ

রমজানের ভোগ্যপণ্য: প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমদানির নির্দেশ

বন্দরে মাশুল বৃদ্ধি: আমদানি-রপ্তানিতে নতুন চাপ

বন্দরে মাশুল বৃদ্ধি: আমদানি-রপ্তানিতে নতুন চাপ

চট্টগ্রাম বন্দর: বিদেশিদের কাছে লিজে যাচ্ছে তিন টার্মিনাল

চট্টগ্রাম বন্দর: বিদেশিদের কাছে লিজে যাচ্ছে তিন টার্মিনাল