দিনভর সূচকে ওঠানামা, শেষের পতন ঠেকাল ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দিনভর সূচকে ওঠানামার মধ্য দিয়ে পার করেছে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। তবে শেষের পতন ঠেকিয়ে দিয়েছে ব্যাংক খাত। এই খাতের বেশিরভাগ শেয়ারের দাম বাড়ার প্রভাবে শেষ পর্যন্ত সূচক ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে টাকার অংকে লেনদেনের পরিমাণ কমেছে।
গত সপ্তাহের মঙ্গলবার ও বুধবার দেশের পুঁজিবাজারে ঢালাও দরপতন হয়। দুদিনে ডিএসইর সূচক কমে ১৫৪ পয়েন্ট। এরপর বৃহস্পতিবার সূচকের কিছুটা উত্থান হয়। তবে চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে রোববার ফের ঢালাও দরপতন হয়। এ পরিস্থিতিতে সোমবার পুঁজিবাজারে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা গেছে। কয়েক দফার উত্থান-পতনের মাধ্যমে লেনদেন শেষ হয়।
দিন শেষে সব খাত মিলিয়ে লেনদেন হওয়া সিকিউরিটিজের মধ্যে দর ১১৭টির, কমেছে ১৯৯টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৮৬টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে ২০টি ব্যাংকের শেয়ার দাম বাড়ার বিপরীতে তিনটির দাম কমেছে। বাকি ১৩টি ব্যাংকের শেয়ার দাম অপরিবর্তিত ছিল। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৪৭৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।
সূচক বাড়লেও ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কমেছে। ৭০৬ কোটি ৩২ লাখ ৫৬ হাজার টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে, যা আগের কার্যদিবসে ছিল ৭৩২ কোটি ৫৬ লাখ ৩ হাজার টাকা। সে হিসাবে লেনদেন কমেছে ২৬ কোটি ২৩ লাখ ৪৭ হাজার টাকা। এর মাধ্যমে গত ১৩ আগস্টের পর ডিএসইতে সব থেকে কম লেনদেন হলো।
অন্য পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেনে অংশ নেওয়া ২১৯ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দর বেড়েছে ৭০টির, কমেছে ১১৬টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৩৩টির। এর প্রভাবে সার্বিক সূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৬ পয়েন্ট। লেনদেন হয়েছে ৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১২ কোটি ৩ লাখ টাকা।
