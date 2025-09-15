Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> শেয়ারবাজার

দিনভর সূচকে ওঠানামা, শেষের পতন ঠেকাল ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দিনভর সূচকে ওঠানামা, শেষের পতন ঠেকাল ব্যাংক

দিনভর সূচকে ওঠানামার মধ্য দিয়ে পার করেছে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। তবে শেষের পতন ঠেকিয়ে দিয়েছে ব্যাংক খাত। এই খাতের বেশিরভাগ শেয়ারের দাম বাড়ার প্রভাবে শেষ পর্যন্ত সূচক ঊর্ধ্বমুখী ছিল। তবে টাকার অংকে লেনদেনের পরিমাণ কমেছে।

গত সপ্তাহের মঙ্গলবার ও বুধবার দেশের পুঁজিবাজারে ঢালাও দরপতন হয়। দুদিনে ডিএসইর সূচক কমে ১৫৪ পয়েন্ট। এরপর বৃহস্পতিবার সূচকের কিছুটা উত্থান হয়। তবে চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে রোববার ফের ঢালাও দরপতন হয়। এ পরিস্থিতিতে সোমবার পুঁজিবাজারে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা গেছে। কয়েক দফার উত্থান-পতনের মাধ্যমে লেনদেন শেষ হয়।

দিন শেষে সব খাত মিলিয়ে লেনদেন হওয়া সিকিউরিটিজের মধ্যে দর ১১৭টির, কমেছে ১৯৯টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৮৬টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অপরদিকে ২০টি ব্যাংকের শেয়ার দাম বাড়ার বিপরীতে তিনটির দাম কমেছে। বাকি ১৩টি ব্যাংকের শেয়ার দাম অপরিবর্তিত ছিল। এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৪৭৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

সূচক বাড়লেও ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণ কমেছে। ৭০৬ কোটি ৩২ লাখ ৫৬ হাজার টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে, যা আগের কার্যদিবসে ছিল ৭৩২ কোটি ৫৬ লাখ ৩ হাজার টাকা। সে হিসাবে লেনদেন কমেছে ২৬ কোটি ২৩ লাখ ৪৭ হাজার টাকা। এর মাধ্যমে গত ১৩ আগস্টের পর ডিএসইতে সব থেকে কম লেনদেন হলো।

অন্য পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেনে অংশ নেওয়া ২১৯ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দর বেড়েছে ৭০টির, কমেছে ১১৬টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৩৩টির। এর প্রভাবে সার্বিক সূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৬ পয়েন্ট। লেনদেন হয়েছে ৮ কোটি ৬০ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১২ কোটি ৩ লাখ টাকা।

বিষয়:

শেয়ারবাজারবাংলাদেশ ব্যাংকঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে জামায়াতের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সম্পর্কিত

ঢাকায় এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর

ঢাকায় এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর

পাঁচ কোম্পানির শেয়ার কারসাজি, ৩ ব্যবসায়ীকে দেড় কোটি টাকা অর্থদণ্ড

পাঁচ কোম্পানির শেয়ার কারসাজি, ৩ ব্যবসায়ীকে দেড় কোটি টাকা অর্থদণ্ড

দিনভর সূচকে ওঠানামা, শেষের পতন ঠেকাল ব্যাংক

দিনভর সূচকে ওঠানামা, শেষের পতন ঠেকাল ব্যাংক

আর্থিক সুবিধা নেওয়ায় কর কর্মকর্তা বরখাস্ত

আর্থিক সুবিধা নেওয়ায় কর কর্মকর্তা বরখাস্ত