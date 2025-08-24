Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> শেয়ারবাজার

হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা, সতর্ক করল ডিএসই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা, সতর্ক করল ডিএসই

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) নামে হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে সতর্ক করেছে ডিএসই কর্তৃপক্ষ। আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে ডিএসইর উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. শফিকুর রহমান এতথ্য জানান।

ডিএসইর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পুঁজিবাজারের এক শ্রেণির অসৎ ব্যক্তি ডিএসইর নাম, ঠিকানা, লোগো ব্যবহার করে হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে নিত্যনতুন পদ্ধতিতে অভিনব কায়দায় প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে, যা ডিএসইর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে এসেছে।

এ ব্যাপারে ডিএসইর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিনিয়োগকারী তথা পুঁজিবাজারের স্বার্থে রেগুলেটর, সকল ব্রোকাজের হাউজ, সিডিবিএল, ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে চিঠির মাধ্যমে অবগত করা হয়েছে।

এমনকি ডিএসইর ওয়েবিনারেও এই ধরনের প্রতারণা থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়াও ক্ষিলক্ষেত থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে ডিএসই বলছে, ‘শেয়ার বা সিকিউরিটিজ লেনদেনের একমাত্র মাধ্যম হলো ডিএসই এবং সিএসইর সনদপ্রাপ্ত ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান এবং ডিএসই মোবাইল অ্যাপ। যদি কেউ এ ব্যাপারে অতিরিক্ত মুনাফার লোভ দেখায়, তা থেকে দূরে থাকুন। পুঁজি আপনার, বিনিয়োগ আপনার। তাই অসাধু চক্রের পাল্লায় পড়ে আপনার কষ্টার্জিত অর্জন বিনিয়োগ করে প্রতারিত হবেন না। তাই সবসময় প্রতারণা থেকে দূরে থাকুন এবং জেনে ও বুঝে বিনিয়োগ করুন।

বিষয়:

শেয়ারবাজারডিএসইহোয়াটসঅ্যাপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

সম্পর্কিত

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ২০৪০ সালের লক্ষ্য অর্জনে ৪২ বিলিয়ন ডলার লাগবে: সিপিডি

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ২০৪০ সালের লক্ষ্য অর্জনে ৪২ বিলিয়ন ডলার লাগবে: সিপিডি

ফার্স্টট্রিপ নিয়ে এল এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম

ফার্স্টট্রিপ নিয়ে এল এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম

হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা, সতর্ক করল ডিএসই

হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়া গ্রুপ খুলে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রতারণা, সতর্ক করল ডিএসই

কোটি টাকা আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের সিসিও সাঈদ, সিওও সাদাত রিমান্ডে

কোটি টাকা আত্মসাৎ: ফ্লাইট এক্সপার্টের সিসিও সাঈদ, সিওও সাদাত রিমান্ডে