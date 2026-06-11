এসপিআইইএফ ২০২৬-এর প্রথম দিনে রসকংগ্রেস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে চুক্তি করেছে এমসিসিআই

সেন্ট পিটার্সবার্গ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরাম (এসপিআইইএফ) ২০২৬-এ মস্কো চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) রসকংগ্রেস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। একই সঙ্গে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য একাধিক আন্তর্জাতিক বৈঠক করেছে এমসিসিআই।
এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অংশীদারেরা। এই চুক্তির মাধ্যমে মস্কোর বিনিয়োগ, রপ্তানি, শিল্প, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, শিক্ষা, পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক-মানবিক সম্ভাবনাকে রাশিয়া এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়েছে।
চুক্তির আওতায় যৌথভাবে বাণিজ্য মেলা, কংগ্রেস ও প্রদর্শনী, ব্যবসায়িক মিশন, বিনিয়োগকারীদের জন্য রোড শো, আন্তর্জাতিক মঞ্চে উপস্থাপনা সেশন এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও শিক্ষামূলক প্রকল্প আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।
চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে মস্কো চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ভ্লাদিমির প্লাতোনভ বলেন, ‘রসকংগ্রেস ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সহযোগিতা মস্কোর ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘রসকংগ্রেস ফাউন্ডেশন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও বিশেষজ্ঞ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। মস্কোর ব্যবসার জন্য এটি বড় ফোরাম ও বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের জগতে একটি নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক। এই চুক্তি কেবল আনুষ্ঠানিক নয়, বাস্তবভিত্তিক; এটি মস্কোর প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের প্রকল্প উপস্থাপন, অংশীদার খুঁজে পাওয়া এবং নতুন বাজারে প্রবেশের অতিরিক্ত সুযোগ দেবে।’
তিনি জানান, এই অংশীদারত্ব উদ্যোক্তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা অবকাঠামো হিসেবে কাজ করবে, যা শিল্প ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক উদ্যোগ পর্যন্ত মস্কোর বিভিন্ন কর্মসূচি এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।
ফোরামের প্রথম দিনের আন্তর্জাতিক কার্যসূচির অংশ হিসেবে প্লাতোনভ জিম্বাবুয়ের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি দেশটির জ্বালানি ও জ্বালানি উন্নয়নমন্ত্রী জুলাই মোয়ো এবং অর্থ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ উন্নয়নবিষয়ক উপমন্ত্রী ডেভিড কুদাকওয়াশে ম্নানগাগওয়ার সঙ্গে আলোচনা করেন। বৈঠকে মস্কো ও জিম্বাবুয়ের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, জ্বালানি খাত, অবকাঠামো, শিল্প সহযোগিতা এবং পারস্পরিক ব্যবসায়িক মিশন আয়োজনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।
প্লাতোনভ বলেন, ‘আফ্রিকার দেশগুলো বর্তমানে রুশ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দ্রুত বিকাশমান অংশীদার। আমরা শুধু এককালীন যোগাযোগে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই না; বরং এমন একটি টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই যেখানে ব্যবসায়িক মিশন, ফোরামে অংশগ্রহণ এবং বিশেষজ্ঞ বিনিময় একে অপরকে সম্পূরক করবে এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তব চুক্তি ও প্রকল্পে রূপ নেবে।’
এ ছাড়া ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রদূত জেনেট তেশোমে জিরুর সঙ্গে বৈঠকে শিল্প সহযোগিতা, লজিস্টিকস, কৃষি-শিল্প খাত এবং ব্যবসায়িক শিক্ষা উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়। ইথিওপিয়ার বাজারে প্রবেশে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সহায়তা এবং আদ্দিস আবাবায় একটি বিশেষ ব্যবসায়িক মিশন আয়োজনের বিষয়ও বিবেচনা করা হয়।
এসপিআইইএফ ২০২৬-এর প্রথম দিনে প্লাতোনভ ভারত, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম ও চীনের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের সঙ্গেও একাধিক বৈঠক করেন। আলোচনায় শিল্প, পরিবহন, লজিস্টিকস, তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থিক ও সেবা খাতে যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং এসব দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয় গুরুত্ব পায়।
‘আমি আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ক্রিয়েটিভ অর্থনীতি খাতের উন্নয়নে প্রাথমিকভাবে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ ছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর খাত থেকে আরও ৫০০ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহ করা হবে। কনটেন্ট নির্মাতা, শিল্পী ও সৃজনশীল উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।’২ ঘণ্টা আগে
দেশের ব্যাংকিং ও ডিজিটাল আর্থিক সেবাকে আরও গতিশীল ও গ্রাহকবান্ধব করার লক্ষ্যে উত্তরা ব্যাংক পিএলসি এবং নগদের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়েছে। গত সোমবার (৮ জুন) ঢাকায় উত্তরা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ চুক্তি সম্পন্ন হয়।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর উত্তরা এলাকায় ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় সোনালী ব্যাংক পিএলসির একটি নতুন উপশাখা চালু করা হয়েছে। নতুন এ উপশাখার নাম রাখা হয়েছে ‘মেট্রোরেল ভবন উপশাখা’।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও কর্মক্ষমতা হারানো যোদ্ধাদের পরিবারের আবাসনের জন্য চলমান প্রকল্পের আওতায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে