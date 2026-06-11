উত্তরা ব্যাংক ও নগদের মধ্যে ডিজিটাল আর্থিক সেবায় চুক্তি স্বাক্ষর

দেশের ব্যাংকিং ও ডিজিটাল আর্থিক সেবাকে আরও গতিশীল ও গ্রাহকবান্ধব করার লক্ষ্যে উত্তরা ব্যাংক পিএলসি এবং নগদের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়েছে।
গত সোমবার (৮ জুন) ঢাকায় উত্তরা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ চুক্তি সম্পন্ন হয়।
গ্রাহকরা এখন থেকে ব্যাংকের মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ নিজ হিসাব থেকে ‘নগদে’ সহজেই টাকা স্থানান্তর করতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আবুল হাশেম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (বিপিও) মো. মোতাহাসিম বিল্লাহ। এ ছাড়া উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন নির্বাহীরাও উপস্থিত ছিলেন।
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