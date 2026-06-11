Ajker Patrika
করপোরেট

মেট্রোরেল ভবনে সোনালী ব্যাংকের উপশাখার উদ্বোধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মেট্রোরেল ভবনে সোনালী ব্যাংকের উপশাখার উদ্বোধন
মেট্রোরেল ভবনে সোনালী ব্যাংকের উপশাখার উদ্বোধন করা হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

রাজধানীর উত্তরা এলাকায় ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় সোনালী ব্যাংক পিএলসির একটি নতুন উপশাখা চালু করা হয়েছে। নতুন এ উপশাখার নাম রাখা হয়েছে ‘মেট্রোরেল ভবন উপশাখা’।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ জুন) উত্তরা জনপথ শাখার নিয়ন্ত্রণাধীন এ শহর উপশাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সোনালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শওকত আলী খান এবং ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাওগাতুল আলম উপস্থিত থেকে উপশাখাটির কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে ডিএমটিসিএলের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজারস অফিস ঢাকা নর্থের জিএম (ইনচার্জ) মো. মাহফুজুর রহমান, ডিএমটিসিএলের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আব্দুল মতিন চৌধুরী, পরিচালক (প্রশাসন) এ. কে. এম. খায়রুল আলমসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠান
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