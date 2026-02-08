Ajker Patrika
আইএফআইসি ব্যাংকের ‘উপশাখা বিজনেস কনফারেন্স ২০২৬—নর্থ বেঙ্গল রিজিওন’ অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আইএফআইসি ব্যাংকের ‘উপশাখা বিজনেস কনফারেন্স ২০২৬—নর্থ বেঙ্গল রিজিওন’ অনুষ্ঠিত
আইএফআইসি ব্যাংকের ‘উপশাখা বিজনেস কনফারেন্স ২০২৬—নর্থ বেঙ্গল রিজিওন’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ব্যবসায়িক উন্নয়ন ও টেকসই প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংকের নর্থ বেঙ্গল রিজিওনের সব উপশাখার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো ‘আইএফআইসি ব্যাংক উপশাখা বিজনেস কনফারেন্স ২০২৬—নর্থ বেঙ্গল রিজিওন’। শনিবার (৭ জানুয়ারি) বগুড়া শহরের মমো ইন পার্ক অ্যান্ড রিসোর্টে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এই বিজনেস কনফারেন্স।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. মেহমুদ হোসেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস মো. রফিকুল ইসলাম, হেড অব অপারেশনস হেলাল আহমেদ, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার দিলিপ কুমার মণ্ডল, নর্থ বেঙ্গল রিজিওনাল হেড মো. তাজমিলুর রহমান এবং নর্থ বেঙ্গল রিজিওনের সব উপশাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. মেহমুদ হোসেন বলেন, ‘গ্রাহকদের অবিচল আস্থা এবং মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিরলস পরিশ্রমই আইএফআইসি ব্যাংকের মূল চালিকাশক্তি।’ তিনি বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উপশাখাগুলোর ভূমিকার প্রশংসা করে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, অদূর ভবিষ্যতে আইএফআইসি ব্যাংক উত্তরাঞ্চলের গ্রাহকদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং সেবার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হবে।

ওই অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা বলেন, ‘আইএফআইসি ব্যাংকের দেশব্যাপী বিস্তৃত উপশাখা নেটওয়ার্ক আমাদের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি। কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্যারিয়ার উন্নয়ন এবং আধুনিক ব্যাংকিং সেবার মানোন্নয়নে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট।’

কনফারেন্সে আমানত সংগ্রহ, ঋণ বিতরণ এবং পরিচালন মুনাফা অর্জনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নর্থ বেঙ্গল রিজিওনের ২৪টি উপশাখাকে সম্মাননা দেওয়া হয়। পরিশেষে, একটি প্রাণবন্ত প্রশ্ন-উত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দিনব্যাপী এই কনফারেন্সের।

বিষয়: বিজ্ঞপ্তি করপোরেট আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইএফআইসি ব্যাংক
