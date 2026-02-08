Ajker Patrika
সকালে বৃদ্ধির পর রাতেই কমল সোনার দাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সকালে বৃদ্ধির পর রাতেই কমল সোনার দাম

গতকাল শনিবার সকালে বাড়ানোর পর সন্ধ্যায় দেশে সোনার দাম কমানো হয়েছে। ভালো মানের সোনার দাম এবার ভরিপ্রতি ৩ হাজার ২৬৬ টাকা কমানো হয়েছে। এর ফলে এবার ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরিপ্রতি কমে হয়েছে ২ লাখ ৫৮ হাজার ৮২৪ টাকা।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) জানিয়েছে, আজ রোববার থেকে দেশের বাজারে সোনার নতুন দাম কার্যকর হবে।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতির ঘোষণা অনুযায়ী, ২১ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ভরিপ্রতি ২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৪ টাকা। ১৮ ক্যারেট সোনার দাম পড়বে ২ লাখ ১১ হাজার ৭৬০ টাকা। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম পড়বে ভরিপ্রতি ১ লাখ ৭৩ হাজার ৩২৭ টাকা।

এর আগে গত শুক্রবার ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববাজারে সোনার দরপতনের কারণে দেশে সোনার দাম ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৬৪০ টাকা কমানো হয়। গতকাল শনিবার সকালে দাম আবার ঠিক একই পরিমাণ দাম বাড়ানো হয়। সর্বশেষ গত মঙ্গলবার সোনার দাম প্রতি ভরিতে ৫ হাজার ৪২৪ টাকা বৃদ্ধি পায়। এর আগের দিন সোমবার সকাল-বিকেল দুই দফায় দাম কমে ১২ হাজার ১৪ টাকা। এর আগ গত ২৯ জানুয়ারি সোনার দাম ভরিপ্রতি সর্বোচ্চ ১৬ হাজার ২১৩ টাকা বেড়েছিল। এতে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকায়, যা এ পর্যন্ত দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম।

বিশ্ব বাজারে বর্তমানে সোনার বাজার বেশ অস্থির। গত এক মাসে সামগ্রিকভাবে সোনার দাম বেড়েছে ৪১৫ ডলার। বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সোনার দাম দেশের বাজারে বাড়ানো-কমানো হয়। পশ্চিমা বিশ্বে সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস শুক্রবার সোনার দাম আউন্সপ্রতি ৯৮ ডলার ৫৮ সেন্ট বেড়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিশ্ববাজারে সোনার দাম ছিল আউন্সপ্রতি ৪ হাজার ৯৬৬ ডলার ২৬ সেন্ট।

