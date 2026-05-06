২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে আইডিএলসি ফাইন্যান্সের ২২ শতাংশ নিট মুনাফা প্রবৃদ্ধি

চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি। উল্লেখিত সময়কালে প্রতিষ্ঠানটির কর-পরবর্তী সমন্বিত নিট মুনাফা (এনপিএটি) ছিল ৬২ দশমিক ২৫ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি।
আজ বুধবার ঢাকার গুলশানে অবস্থিত আইডিএলসি করপোরেট হেড অফিসে প্রতিষ্ঠানের ৩৬৬ তম পরিচালনা পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক বিবরণী অনুমোদিত হয়।
প্রথম প্রান্তিকের প্রতিটি সূচকেই শীর্ষ এনবিএফআইটির লাভজনকতা ও মূলধনের কার্যকর ব্যবহারের প্রতিফলন দেখা গেছে। আলোচ্য প্রান্তিকে আইডিএলসির রিটার্ন অন ইক্যুইটি (আরওই) ১১ দশমিক ২৬ শতাংশ। রিটার্ন অন অ্যাসেটস (আরওএ) দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৩৬ শতাংশে, যা সম্পদভিত্তিক আয় তৈরিতে প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতার ইঙ্গিত দেয়।
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) বেড়ে হয়েছে ১ দশমিক ৪৩ টাকা, যা ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে ছিল ১ দশমিক ১৭ টাকা।
একক (স্ট্যান্ডালোন) ভিত্তিতে আইডিএলসির গ্রাহক আমানত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ১১ হাজার ৩ কোটি টাকায়। একই সময়ে আইডিএলসি ১২ হাজার ৬০ কোটি টাকার একটি সুসংগঠিত ঋণ পোর্টফোলিও বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মন্দ ঋণের হার (এনপিএল) ২০২৫ সালের একই সময়ের ৪ দশমিক ৬০ শতাংশ থেকে কমে ৪ দশমিক ৪৪ শতাংশে নেমে এসেছে, সেই সঙ্গে ১০৮ শতাংশ প্রভিশন কভারেজ রেশিওর মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও আর্থিক ভিত্তির সুরক্ষা নিশ্চিতে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি বজায় রেখেছে আইডিএলসি।
আইডিএলসির সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান সমূহ-আইডিএলসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড, আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড এবং আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড–২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে সাফল্যের অনুরূপ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এই সম্মিলিত অবদান আইডিএলসি গ্রুপের বাজার অবস্থান আরও দৃঢ় করেছে এবং গ্রুপের বহুমাত্রিক ব্যবসায় কাঠামোর কার্যকারিতাকে আরও দৃশ্যমান করেছে।
আইডিএলসি ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম জামাল উদ্দিন বলেন, ‘বছরের প্রথম প্রান্তিকে ২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রমাণ করে, কৌশলগতভাবে আমরা সঠিক দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। শক্তিশালী ঋণ পোর্টফোলিও, অ্যাসেট কোয়ালিটির উন্নতি এবং সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর অবদান–সব মিলিয়ে একটি সফল বছর কাটানো জন্য আমরা আত্মবিশ্বাসী রয়েছি।’
আইডিএলসি ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদ সাত্তার বলেন, ‘আইডিএলসির অগ্রযাত্রার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা। গ্রাহকদের বিশ্বাসকে পুঁজি করেই আমরা ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে অনন্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি এবং ভবিষ্যতেও আমরা একই রকম সতর্কতা আর ধারাবাহিকতার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের অংশীজনদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনার উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে চাই।’
দেশে আবারও মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে ৯ শতাংশ ছাড়িয়েছে। গত এপ্রিলে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশে, যা গত মার্চে ছিল ৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। তবে গত বছর এপ্রিলে এই হার ছিল ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ। ফলে বছরের হিসাবে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কম থাকলেও মাসভিত্তিক হিসাবে মূল্যস্ফীতি আবারও ঊর্ধ্বমুখী।১ ঘণ্টা আগে
বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় বৈশ্বিক তেলের বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারের দাম ১০০ ডলারের নিচে নেমে এসেছে। অথচ দিনের শুরুতে এই দাম ছিল ১০৮ ডলারের বেশি। তবে যুদ্ধ শুরুর আগের ৭০ ডলারের তুলনায় এই দাম এখনো অনেক বেশি।২ ঘণ্টা আগে
বিএনপি সরকার দায়িত্বে আসার পর গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়াবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ইরান যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজারে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির পর দাম বাড়ানোর দিকেই হাঁটে সরকার। বিদ্যুতের দাম পর্যালোচনা করে মূল্যবৃদ্ধির সুপারিশ করতে গত ৯ এপ্রিল ছয় সদস্যের মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছিল।৫ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক বাজারে তেজাবি সোনা ও রুপার দাম বাড়ায় দেশে সোনা ও রুপার গয়নার দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। বর্তমানে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৪২ হাজার ৪৫৯ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৬৫৭ টাকা।৮ ঘণ্টা আগে