২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে আইডিএলসি ফাইন্যান্সের ২২ শতাংশ নিট মুনাফা প্রবৃদ্ধি
আইডিএলসি করপোরেট হেড অফিসে প্রতিষ্ঠানের ৩৬৬ তম পরিচালনা পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি। উল্লেখিত সময়কালে প্রতিষ্ঠানটির কর-পরবর্তী সমন্বিত নিট মুনাফা (এনপিএটি) ছিল ৬২ দশমিক ২৫ কোটি টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি।

আজ বুধবার ঢাকার গুলশানে অবস্থিত আইডিএলসি করপোরেট হেড অফিসে প্রতিষ্ঠানের ৩৬৬ তম পরিচালনা পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকের আর্থিক বিবরণী অনুমোদিত হয়।

প্রথম প্রান্তিকের প্রতিটি সূচকেই শীর্ষ এনবিএফআইটির লাভজনকতা ও মূলধনের কার্যকর ব্যবহারের প্রতিফলন দেখা গেছে। আলোচ্য প্রান্তিকে আইডিএলসির রিটার্ন অন ইক্যুইটি (আরওই) ১১ দশমিক ২৬ শতাংশ। রিটার্ন অন অ্যাসেটস (আরওএ) দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৩৬ শতাংশে, যা সম্পদভিত্তিক আয় তৈরিতে প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতার ইঙ্গিত দেয়।

শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) বেড়ে হয়েছে ১ দশমিক ৪৩ টাকা, যা ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে ছিল ১ দশমিক ১৭ টাকা।

একক (স্ট্যান্ডালোন) ভিত্তিতে আইডিএলসির গ্রাহক আমানত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ১১ হাজার ৩ কোটি টাকায়। একই সময়ে আইডিএলসি ১২ হাজার ৬০ কোটি টাকার একটি সুসংগঠিত ঋণ পোর্টফোলিও বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মন্দ ঋণের হার (এনপিএল) ২০২৫ সালের একই সময়ের ৪ দশমিক ৬০ শতাংশ থেকে কমে ৪ দশমিক ৪৪ শতাংশে নেমে এসেছে, সেই সঙ্গে ১০৮ শতাংশ প্রভিশন কভারেজ রেশিওর মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও আর্থিক ভিত্তির সুরক্ষা নিশ্চিতে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি বজায় রেখেছে আইডিএলসি।

আইডিএলসির সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান সমূহ-আইডিএলসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড, আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড এবং আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড–২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে সাফল্যের অনুরূপ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এই সম্মিলিত অবদান আইডিএলসি গ্রুপের বাজার অবস্থান আরও দৃঢ় করেছে এবং গ্রুপের বহুমাত্রিক ব্যবসায় কাঠামোর কার্যকারিতাকে আরও দৃশ্যমান করেছে।

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম জামাল উদ্দিন বলেন, ‘বছরের প্রথম প্রান্তিকে ২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রমাণ করে, কৌশলগতভাবে আমরা সঠিক দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। শক্তিশালী ঋণ পোর্টফোলিও, অ্যাসেট কোয়ালিটির উন্নতি এবং সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর অবদান–সব মিলিয়ে একটি সফল বছর কাটানো জন্য আমরা আত্মবিশ্বাসী রয়েছি।’

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদ সাত্তার বলেন, ‘আইডিএলসির অগ্রযাত্রার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা। গ্রাহকদের বিশ্বাসকে পুঁজি করেই আমরা ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে অনন্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি এবং ভবিষ্যতেও আমরা একই রকম সতর্কতা আর ধারাবাহিকতার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের অংশীজনদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনার উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে চাই।’

