Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সিটিজেন্স ব্যাংকের অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সিটিজেন্স ব্যাংকের অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সিটিজেন্স ব্যাংকের অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিটিজেন্স ব্যাংকের মধ্যে ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অর্থায়নের বিপরীতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য রিফাইন্যান্সিং স্কিম’-সংক্রান্ত অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ চুক্তি সই হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার ও নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা উপস্থিত ছিলেন। চুক্তিপত্রে আলমগীর হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিটিজেন্স ব্যাংক এবং মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ (এসএমইএসপিডি), বাংলাদেশ ব্যাংক স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

এ ছাড়া সিটিজেন্স ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও মো. আবদুল লতিফসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী সিটিজেন্স ব্যাংকের এসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়ন প্রকল্পের অধীনে স্বল্প মুনাফায় ঋণসুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠানঅর্থনীতির খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সিটিজেন্স ব্যাংকের অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সিটিজেন্স ব্যাংকের অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষর

ব্যাংকের শরিয়াহ কমিটির সদস্যদের মাসিক সম্মানী ২৫ হাজার টাকা

ব্যাংকের শরিয়াহ কমিটির সদস্যদের মাসিক সম্মানী ২৫ হাজার টাকা

বিডার একক বিনিয়োগ পোর্টাল ‘বাংলা বিজ’ চালু

বিডার একক বিনিয়োগ পোর্টাল ‘বাংলা বিজ’ চালু

বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষাসংক্রান্ত সংবাদ প্রসঙ্গে যা বলল ইসলামী ব্যাংক

বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষাসংক্রান্ত সংবাদ প্রসঙ্গে যা বলল ইসলামী ব্যাংক