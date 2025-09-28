বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে সিটিজেন্স ব্যাংকের অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিটিজেন্স ব্যাংকের মধ্যে ‘ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অর্থায়নের বিপরীতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য রিফাইন্যান্সিং স্কিম’-সংক্রান্ত অংশীদারত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ চুক্তি সই হয়।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার ও নির্বাহী পরিচালক হুসনে আরা শিখা উপস্থিত ছিলেন। চুক্তিপত্রে আলমগীর হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিটিজেন্স ব্যাংক এবং মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), এসএমই ও স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগ (এসএমইএসপিডি), বাংলাদেশ ব্যাংক স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।
এ ছাড়া সিটিজেন্স ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও মো. আবদুল লতিফসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী সিটিজেন্স ব্যাংকের এসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়ন প্রকল্পের অধীনে স্বল্প মুনাফায় ঋণসুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং এবং প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি (এসএসসি) গঠনের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ব্যাংককে শরিয়াহ বিষয়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ সদস্য নিয়োগ করতে হবে। কমিটির প্রধান কাজ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্১ ঘণ্টা আগে
বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, ‘দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের অনেক দিনের দাবি ছিল একটি একক বিনিয়োগ পোর্টাল। বাংলা বিজ সেই চাহিদারই প্রতিফলন। এটি এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তি একটি মাত্র প্রবেশপথ ব্যবহার করে বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য...৩ ঘণ্টা আগে
বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষা-সংক্রান্ত সংবাদের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন ডিভিশন নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।৩ ঘণ্টা আগে
মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, কমিটির সুপারিশ ছিল এ রকম—নীতি প্রণয়ন কমিটিতে বাধ্যতামূলকভাবে বেসরকারি খাতের কিছু ব্যক্তিকে রাখতে হবে। এ ছাড়া যে নীতি নেওয়া হবে, তা অন্তত পাঁচ বছর অব্যাহত রাখতে হবে।১ দিন আগে