আগোরায় শুরু সপ্তাহব্যাপী ‘মাছের মেলা’, মিলছে বিশেষ মূল্যছাড়

দেশের প্রথম সুপারস্টোর ব্র্যান্ড আগোরা লিমিটেডে শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী ‘আগোরা মাছের মেলা’। ‘আগোরা মাছের মেলা, পুষ্টিতে কাটুক সারাবেলা’—এই প্রতিপাদ্যে আয়োজিত মেলাটি চলবে আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত।
এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য হলো গ্রাহকদের জন্য নিরাপদ, টাটকা ও মানসম্মত মাছ সহজলভ্য করা এবং পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসে উৎসাহিত করা। মেলায় বিশেষ মূল্য ছাড়ে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন জনপ্রিয় মাছ, যার মধ্যে রয়েছে রুই, কাতল, বড় পাবদা, ইলিশ, ট্যাংরা, টুনা, বড় তেলাপিয়া, কোরাল, বাগদা চিংড়ি ও রূপচাঁদা।
মেলার উদ্বোধন করেন আগোরার মার্কেটিং ম্যানেজার মো. মাজহারুল ইসলাম, পেরিশেবল বিভাগের ম্যানেজার মো. আনিসুর রহমান এবং জোনাল ম্যানেজারসহ প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মকর্তারা।
আগোরা জানিয়েছে, নিরাপদ খাদ্য, বিশ্বস্ত মান এবং আরামদায়ক কেনাকাটার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করাই তাদের অঙ্গীকার। এই মাছের মেলার মাধ্যমে গ্রাহকরা উন্নত মানের মাছ, বিশেষ মূল্যছাড় এবং আকর্ষণীয় কেনাকাটার অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন।
এ ছাড়া, মেলায় কেনাকাটা করে বেস্ট ইলেকট্রনিক্সের সৌজন্যে আকর্ষণীয় পুরস্কার জয়ের সুযোগও থাকছে। আগোরা পরিবার দেশের সব গ্রাহককে এই মাছের মেলায় অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
সাভারের আমিনবাজার এলাকায় অবস্থিত ‘মধুমতি মডেল টাউন’ প্রকল্পের সার্বিক উন্নয়ন, প্লট মালিকদের অধিকার সংরক্ষণ এবং একটি আধুনিক ও নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘মধুমতি মডেল টাউন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন’-এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে।৯ ঘণ্টা আগে
বর্তমানে ইউএস-বাংলার বিমান বহরে তিনটি এয়ারবাস ৩৩০-৩০০, নয়টি বোয়িং ৭৩৭-৮০০-সহ মোট ২৫টি এয়ারক্রাফট রয়েছে। যাত্রা শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ৯০ শতাংশেরও বেশি অন-টাইম ফ্লাইট পরিচালনার রেকর্ড রয়েছে ইউএস-বাংলার।১৬ ঘণ্টা আগে
বিমার মেয়াদ শেষ হলেও বছরের পর বছর দাবি পরিশোধ না হওয়ায় দেশের বিমা খাতে আস্থার সংকট আরও গভীর হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে আর্থিকভাবে দুর্বল বিমা কোম্পানিগুলোর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে গ্রাহকদের বকেয়া দাবি পরিশোধের উদ্যোগ নিয়েছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)।২১ ঘণ্টা আগে
একসময় দেশের বাইরে ভ্রমণ বা কেনাকাটার ক্ষেত্রেই বাংলাদেশিদের কাছে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার বেশি ছিল। এখন সেই চিত্র বদলেছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সংসারের ব্যয় মেটাতে, পাশাপাশি বিভিন্ন মূল্যছাড় ও কিস্তি সুবিধার সুযোগ নিতে দেশের ভেতরেও দ্রুত বাড়ছে ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন।২১ ঘণ্টা আগে