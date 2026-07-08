Ajker Patrika
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জনতা ব্যাংকের ৫০ কর্মকর্তাকে নিয়ে ফাউন্ডেশন কোর্স উদ্বোধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জনতা ব্যাংকের ৫০ কর্মকর্তাকে নিয়ে ফাউন্ডেশন কোর্স উদ্বোধন
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

জনতা ব্যাংক পিএলসির কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘ফাউন্ডেশন কোর্স ফর অফিসার্স (ব্যাচ-০৮/২৬)’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৮ জুলাই) ঢাকায় জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সটির উদ্বোধন করেন জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান। প্রশিক্ষণ কোর্সে জনতা ব্যাংক পিএলসির ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের ডিজিএম ও স্টাফ কলেজ ইনচার্জসহ ব্যাংকের অন্যান্য নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অনুষদ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠান
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