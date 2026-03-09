Ajker Patrika
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করেছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করেছে মার্কেন্টাইল ব্যাংক
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসির উদ্যোগে আয়োজিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬। ‘আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার; সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার’—এই প্রতিপাদ্যে গতকাল রোববার (৮ মার্চ) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে নারী কর্মকর্তাদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া দেশব্যাপী ব্যাংকের শাখাসমূহে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। ঢাকায় কর্মরত ব্যাংকের নারী শাখা ব্যবস্থাপক, নির্বাহী ও কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউল হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রত্যেক নারী সহকর্মীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকির হোসাইন, শামীম আহম্মদ, অসিম কুমার সাহা, ড. মো. জাহিদ হোসেন, ড. তাপস চন্দ্র পাল ও শাহ্ মো. সোহেল খুরশীদ।

এ ছাড়া সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসইভিপি) মোহাম্মদ ইকবাল রেজওয়ান, মো. আব্দুল হালিম ও আব্দুল আউয়াল, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসভিপি) ও মগবাজার শাখা প্রধান লপিতা মান্নান, ভিপি ও আসাদ গেট শাখা প্রধান ফারহানা হোসেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

