ডাচ্-বাংলা ব্যাংকে ২০২৫ সালে নেট মুনাফা অর্জন ৯৬৫ কোটি টাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসি ২০২৫ সালের আর্থিক ফলাফলে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। কর-পরবর্তী ও প্রভিশনের পর ব্যাংকটির নেট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৯৬৫ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ১০৪ শতাংশ বা প্রায় দ্বিগুণ বেশি।

আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৩০৭তম সভায় ২০২৫ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুমোদনের পাশাপাশি মোট ৩০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ নগদ ও ৫ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ। আগের বছর মোট লভ্যাংশ ছিল ২০ শতাংশ।

চেয়ারম্যান সাদিয়া রাইয়ান আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জানানো হয়, ২০২৫ সালে ব্যাংকটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা, যা ২০২৪ সালে ছিল ৪ টাকা ৯০ পয়সা। একই সময়ে শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) বেড়ে ৬২ টাকা ১৪ পয়সায় উন্নীত হয়েছে, যা আগের বছর ছিল ৫৩ টাকা ৩৯ পয়সা।

আর্থিক স্থিতিশীলতার সূচকেও শক্তিশালী অবস্থান দেখিয়েছে ব্যাংকটি। ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন অনুপাত (সিআরএআর) বেড়ে ১৭ দশমিক ১৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০২৪ সালে ছিল ১৩ দশমিক ৮৩ শতাংশ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্ধারিত মানের চেয়েও বেশি।

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠান
