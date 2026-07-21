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টানা চতুর্থবার প্রাইম ব্যাংক পেল ইএসজি স্বীকৃতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
টানা চতুর্থবার প্রাইম ব্যাংক পেল ইএসজি স্বীকৃতি

প্রাইম ব্যাংক পিএলসি টানা চতুর্থবারের মতো মর্যাদাপূর্ণ ইউরোমানি অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স-২০২৬-এ ‘বাংলাদেশের সেরা ইএসজি ব্যাংক’ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পরিবেশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সুশাসন (ইএসজি) নীতিমালাকে ব্যাংকের কৌশল, কার্যক্রম, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়ন সিদ্ধান্তে সফলভাবে একীভূত করার ক্ষেত্রে প্রাইম ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকারের স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে ইউরোমানি অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স বিশ্বব্যাপী অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি। ‘সেরা ইএসজি ব্যাংক’ পুরস্কারটি সেইসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়, যারা টেকসই অর্থায়ন, দায়িত্বশীল সুশাসন, সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ইএসজি নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব প্রদর্শন করে।

প্রাইম ব্যাংক জানিয়েছে, এই অর্জন তাদের ইএসজি সুশাসন আরও শক্তিশালী করা, সবুজ ও টেকসই অর্থায়ন সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জলবায়ু-সহনশীল অর্থনীতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমের স্বীকৃতি।

ব্যাংকটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সবুজ প্রকল্পে অর্থায়ন অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই), নারী উদ্যোক্তা, কৃষি খাত এবং আর্থিক সেবার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থায়নের সুযোগ সম্প্রসারণেও কাজ করছে।

প্রাইম ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ফয়সাল রহমান বলেন, টানা চতুর্থবার ইউরোমানির এই স্বীকৃতি অর্জন ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত গর্বের। এটি টেকসই অর্থায়ন, শক্তিশালী সুশাসন এবং দায়িত্বশীল ব্যাংকিংয়ের প্রতি তাদের ধারাবাহিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন। তিনি বলেন, ইএসজি ব্যাংকের ব্যবসা পরিচালনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অংশীজনদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি মূল্য সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফয়সাল রহমান আরও বলেন, এই অর্জন ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহক, অংশীদার এবং সব অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। দায়িত্বশীল প্রবৃদ্ধিতে অর্থায়নের মাধ্যমে একটি সবুজ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আরও সহনশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রাইম ব্যাংক ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবে।

ব্যাংকটির মতে, এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক তিন ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী আর্থিক সমাধান প্রদানে তাদের অঙ্গীকারকে আরও শক্তিশালী করবে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটআর্থিক প্রতিষ্ঠানব্যাংক
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