‘এনআরবি প্রতিদিন’ ও ‘অটো ফিক্সড লোন’ চালু করল এনআরবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গ্রাহককেন্দ্রিক স্মার্ট ব্যাংকিং সেবা আরও সহজলভ্য করতে এনআরবি ব্যাংক পিএলসি নতুন দুটি উদ্ভাবনী পণ্য বাজারে এনেছে। ‘এনআরবি প্রতিদিন’ ও ‘অটো ফিক্সড লোন’ নামের এই সেবাগুলো আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এর উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে এই পণ্যদ্বয়ের উদ্বোধন করেন এনআরবি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তারেক রিয়াজ খান। এ সময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ মো. শাহীন হাওলাদার, মো. আলী আকবর ফরাজী, আনোয়ার উদ্দিন ও এম রাশিদুল হুদাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ব্যাংকের নতুন পণ্য ‘এনআরবি প্রতিদিন’ ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি স্মার্ট সমাধান, যেখানে প্রতিদিনের মুনাফা বা সুদ সরাসরি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমা হবে।
অপর দিকে অটো ফিক্সড লোন হলো প্রি-রেজিস্টার্ড বা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ লোন সুবিধা। গ্রাহকেরা এখন থেকে ব্যবহৃত গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে লোন সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রিটেইল ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান মো. রেজাউল শাহরিয়ার এবং ট্রানজেকশন ব্যাংকিং বিভাগের কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান।
