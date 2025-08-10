Ajker Patrika
পাবনার চাটমোহরে ভেজাল দুধ শনাক্ত হওয়ার ঘটনাটি সাজানো, দাবি প্রাণের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২১: ৩৩
রাজধানীর বাড্ডায় প্রাণ ডেইরির প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর বাড্ডায় প্রাণ ডেইরির প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

পাবনার চাটমোহরে প্রাণ ডেইরির একটি গ্রামীণ দুধ সংগ্রহকেন্দ্রে ভেজাল দুধ শনাক্ত হওয়ার ঘটনাটি পরিকল্পিত বলে দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রাণের তদন্তে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে নিম্নমানের দুধ সরবরাহে ব্যর্থ একটি স্থানীয় সংঘবদ্ধ চক্র কৌশলে এ ঘটনা ঘটায়।

আজ রোববার (১০ আগস্ট) রাজধানীর বাড্ডায় প্রাণ ডেইরির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা বলেন, ‘ছাইকোলা ইউনিয়নে অবস্থিত ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টারে স্থানীয় প্রশাসনের অভিযানে ডিটারজেন্ট মিশ্রিত দুধ শনাক্ত হওয়ার ঘটনায় আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। এ ঘটনার পরপরই ওই দুধ সংগ্রহকেন্দ্র সাময়িক বন্ধ ঘোষণা এবং তাৎক্ষণিকভাবে কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, স্থানীয় একটি সংঘবদ্ধ দুধ সরবরাহকারী চক্র দীর্ঘদিন ধরে প্রাণ ডেইরিকে নিম্নমানের দুধ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়ে দুধ সংগ্রহকেন্দ্রের কয়েকজন কর্মীকে হাত করে কৌশলে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে।’

ইলিয়াছ মৃধা আরও বলেন, ঘটনার সঙ্গে সম্ভাব্য জড়িত তিন কর্মীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাথমিক অনুসন্ধানে স্থানীয় চারজন দুধ সরবরাহকারীর নাম তদন্তে উঠে আসে। কোম্পানির পক্ষ থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পাবনার চাটমোহরে নকল দুধে সোডা-ডিটারজেন্টপাবনার চাটমোহরে নকল দুধে সোডা-ডিটারজেন্ট

প্রাণ ডেইরির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মাকসুদুর রহমান বলেন, ধারাবাহিকভাবে ছাইকোলা ইউনিয়নের কিছু দুগ্ধ সরবরাহকারীর দুধে গুণগত মানে সমস্যা পাওয়ায় দুধ নেওয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে তাদের কোড বাতিল করা হয়। এটি প্রাণ ডেইরি হাবের নিয়মিত তদারকির একটি অংশ।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘প্রাণ সব সময় নিবন্ধিত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে থাকে এবং দুধ সংগ্রহ করার পর থেকে প্রক্রিয়াজাত হওয়ার আগপর্যন্ত চারটি স্টেজে দুধ পরীক্ষা করে। প্রথম ধাপে গ্রামীণ দুধ সংগ্রহকেন্দ্রে মিল্ক অ্যানালাইজারের মাধ্যমে দুধের ফ্যাট, এসএনএফ ও ডেনসিটি টেস্ট। এরপর মাদার হাবে নেওয়ার পর সেখানে কেমিক্যাল, সোডা, তেল, ডিটারজেন্ট, অয়েল, সল্ট, ফরমালিন, পিএইচসহ ১৪ ধরনের টেস্ট করা হয়। এরপর নরসিংদীর কারখানায় দুধ নেওয়ার পর আরেক দফা সব ধরনের পরীক্ষা করা হয়।’

চাটমোহররাজধানীবাড্ডাপাবনা সদরভেজালঅর্থনীতির খবর
