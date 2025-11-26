Ajker Patrika
ইউএস-বাংলা ম্যাগাজিন ‘ব্লু স্কাই’ পুনর্গঠনে অ্যানেক্সের সঙ্গে চুক্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস তাদের ইন ফ্লাইট ম্যাগাজিন ‘ব্লু স্কাই’ নবায়ন করার লক্ষ্যে অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের সঙ্গে একটি কৌশলগত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ম্যাগাজিনটির কনটেন্ট, সৃজনশীল দিকনির্দেশনা, বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিক প্রকাশনাপ্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব নেবে অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড।

গতকাল মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস ও অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের মধ্যে এই সমঝোতা স্মারক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের পরিচালক শরীফ সাব্বির এবং ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান, মহাব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তি অনুযায়ী, নতুন কাঠামোর অধীনে ‘ব্লু স্কাই’ ম্যাগাজিনে আরও সুসংগঠিত, তথ্যসমৃদ্ধ ও পাঠকবান্ধব কনটেন্ট উপস্থাপন করা হবে। এর মূল উদ্দেশ্য—ভ্রমণ, সংস্কৃতি, লাইফস্টাইল, বিশেষ প্রতিবেদনসহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আধুনিক উপস্থাপনায় সাজানো কনটেন্ট যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করা।

রিব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে ম্যাগাজিনটি যাত্রীদের আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকর উপযোগী তথ্য দিয়ে ফ্লাইটে থাকাকালীন সময়টাকে আনন্দঘন করবে।

নবায়ন করা প্রকাশনাটি বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে তারা আধুনিক, বৈচিত্র্যময় ও ক্রমবর্ধমান পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পাবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানই আশা প্রকাশ করে যে, এই সহযোগিতা ইন ফ্লাইট কমিউনিকেশনের মানকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে এবং বিমানভ্রমণ, বিজ্ঞাপন বাজার ও সামগ্রিক অ্যাভিয়েশন খাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

উত্তরা ব্যাংকের নতুন ‘কন্টাক্ট সেন্টার’ উদ্বোধন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
উত্তরা ব্যাংক পিএলসি তাদের গ্রাহকদের জন্য একটি নতুন ‘কন্টাক্ট সেন্টার’ উদ্বোধন করেছে। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আবুল হাশেম এই নতুন কন্টাক্ট সেন্টারটি উদ্বোধন করেন।

নতুন এই সেন্টার চালু হওয়ার ফলে গ্রাহকেরা এখন ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন। কন্টাক্ট সেন্টারের হটলাইন নম্বর হলো ১৬৬৪৫।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদুল হাসান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রেজাউল করিম, খন্দকার আলী সামনুন ও ব্যাংকের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন নির্বাহী উপস্থিত ছিলেন।

পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেবে না সরকার, কৃষকদের কথা ভাবা হচ্ছে: কৃষি উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এডিপি পর্যালোচনা সভা শেষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কৃষি উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
এডিপি পর্যালোচনা সভা শেষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কৃষি উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কৃষকদের কথা ভেবে আপাতত পেঁয়াজ আমদানির অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। আজ বুধবার সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ কথা বলেন তিনি।

উপদেষ্টা বলেন, ‘বাজারে অস্থিরতা দেখিয়ে আমদানির অনুমতি চেয়ে বিভিন্ন মহল চাপ দিচ্ছে। কিন্তু দেশীয় উৎপাদন ও কৃষকের ন্যায্যমূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার আপাতত আমদানির অনুমতি দিচ্ছে না। কৃষকের স্বার্থই এখানে প্রধান। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও বাজারে চলে আসছে, আগামী মাসে পুরোদমে চলে আসলে পেঁয়াজ নিয়ে কোনো সংকট হবে না।’

আলুর দাম কমে যাওয়ায় চলতি মৌসুমে অনেক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানান উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি আরও জানান, আমন ধান পঞ্চাশ শতাংশের মতো কাটা হয়েছে। মাঠের অবস্থা অনুকূলে থাকায় আমন ধানে এবার বাম্পার ফলনের আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সারের দাম ও মজুত বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘পর্যাপ্ত সার মজুত আছে, সরবরাহেও কোনো সংকট নেই। কৃষক ন্যায্য মূল্যেই সার পাবে।’

গ্যাসের দামের সাথে সারের দাম বাড়ার সম্পর্ক নেই বলেও জানান তিনি।

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, দেশের যেসব ইউনিটে সার ডিলার নেই সেগুলোতে ডিলার নিয়োগ হবে। পুরোনো সার ডিলাররা নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বহাল থাকবেন, তবে অনিয়মকারীদের বাদ দেওয়া হবে।

উপদেষ্টা আরও জানান, কৃষি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থায় চলমান নিয়োগ শতভাগ স্বচ্ছ হবে।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান উপস্থিত ছিলেন।

এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ প্রকট আকার ধারণ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে জানা গেছে, মাত্র এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবশেষ তথ্য বলছে, গত সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণ বিতরণ হয়েছে ১৮ লাখ ৩ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

গত বছরের একই সময়ে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা, যা ছিল মোট ঋণের ১৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ।

এছাড়া তিন মাস আগে জুন শেষেও পরিস্থিতি কিছুটা কম ছিল। গত জুনে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৮ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ৩৪ দশমিক ৪০ শতাংশ। তারও আগে মার্চে খেলাপির হার ছিল ২৪ দশমিক ১৩ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, নিয়ম-কানুন কঠোর হওয়া, নজরদারি বৃদ্ধি এবং দীর্ঘদিনের লুকানো খেলাপি ঋণ প্রকাশ পাওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে খেলাপি ঋণের অঙ্ক দ্রুত বেড়েছে।

নির্বাচনের আগে বিদেশ গমনে ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রতি কড়া নির্দেশনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে কড়াকড়ি শর্ত আরোপ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ সময়ের মধ্যে একান্ত অপরিহার্য কারণ ছাড়া ব্যাংক-কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশে না যাওয়ার স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আজ বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (বিআরপিডি) এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, নির্বাচনকালীন সময়ে ব্যাংকিং খাতে কোনো শূন্যতা বা প্রশাসনিক বিঘ্ন তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নির্বাচনের সময়কে বিবেচনায় রেখে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখতে এই সীমিত ভ্রমণনীতি কার্যকর করা হলো।

নির্দেশনায় ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া দেশের বাইরে ভ্রমণ পরিহারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

