নোয়াখালীতে জনতা ব্যাংকের বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নোয়াখালীতে জনতা ব্যাংকের বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
জনতা ব্যাংক পিএলসির নোয়াখালী বিভাগীয় শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার (১০ নভেম্বর) স্থানীয় একটি মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম।

নোয়াখালী কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কার্যালয়টির আওতাধীন নির্বাহী ও শাখা ব্যবস্থাপকেরা অংশ নেন।

এর আগে নোয়াখালীর মাইজদীতে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসিবিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন ও সেশন পরিচালনা করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান।

সম্মেলনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মজিবর রহমান ব্যাংকের নিয়মাচার সঠিকভাবে পরিপালনের প্রতি উপস্থিত নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। খেলাপি ঋণ আদায়ে কর্মকর্তাদের অধিকতর মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। স্বল্প সুদের আমানত সংগ্রহ এবং সংগ্রহ করা আমানত স্থানীয়ভাবে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেন।

