সোনার দাম ভরিতে কমল ৩২৬৬ টাকা

দেশের বাজারের আবারও কমেছে সোনার দাম। এবার ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ৩ হাজার ২৬৬ টাকা কমিয়ে ২ লাখ ৬৪ হাজার ৯৪৭ টাকা নির্ধারণ করেছে।
আজ সোমবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস জানায়, ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম পড়বে ২ লাখ ৬৪ হাজার ৯৪৭ টাকা। নতুন এ দাম আজ সকাল ১০টা থেকেই কার্যকর হবে।
বাজুসের নির্ধারিত নতুন দাম অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ৫২ হাজার ৮৭৬ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ১৬ হাজার ৭৭৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৭৬ হাজার ৯৪৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) মূল্য কমেছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।
গত দুই সপ্তাহে টানা ছয়বারের মতো বৃদ্ধির পায় সোনার দাম, এরপর দুবার কমে। এ বছর দেশের বাজারে এখন পর্যন্ত ৩৮ বার সোনার দাম সমন্বয় করা হয়েছে। এর মধ্যে দাম বাড়ে ২৪ বার, কমানো হয় ১৪ বার।
ইরান-ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান সংঘাতের ভয়াবহ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। আজ সোমবার এশিয়ার বাজারে লেনদেনের শুরুতেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০২২ সালের জুলাই মাসের পর সর্বোচ্চ।১ ঘণ্টা আগে
ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ব্যরল প্রতি ১১০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে এবং শেয়ারবাজারে বড় ধরনের ধস নেমেছে। পারস্য উপসাগরের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি পণ্য পরিবহনে দীর্ঘমেয়াদী অচলাবস্থার আশঙ্কায় এই পরিস্থিতির...২ ঘণ্টা আগে
বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর নতুন ঝুঁকি তৈরি করছে বলে সতর্ক করেছেন অর্থনীতিবিদেরা। তাঁদের মতে, গত কয়েক বছরে বিশ্ব অর্থনীতি একের পর এক বড় ধাক্কার মুখে পড়েছে এবং বাংলাদেশও সেই অস্থির পরিবেশের মধ্য দিয়েই এগোচ্ছে।১১ ঘণ্টা আগে
সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে পুঁজিবাজারে বড় দরপতন হয়েছে। দিনভর সূচকের পতন শেষে গতকাল রোববার দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক কমেছে ২৩১ পয়েন্ট। আর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচক কমেছে ৪১৯ পয়েন্ট। সূচকের পাশাপাশি কমেছে লেনদেন হওয়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম।১১ ঘণ্টা আগে