শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের এএমডি হলেন আব্দুল্লাহ আল-মামুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুন। ছবি: সংগৃহীত

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএমডি) হিসেবে যোগদান করেছেন ব্যাংকার মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুন। গত মঙ্গলবার তিনি যোগ দেন।

এর আগে আব্দুল্লাহ আল-মামুন আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

জামালপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া আব্দুল্লাহ আল-মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পাশাপাশি হিসাববিজ্ঞানে এমবিএ সম্পন্ন করেন। তিনি কানাডার টরন্টো থেকে কানাডিয়ান সিকিউরিটিজ কোর্স (সিএসসি) ও সার্টিফায়েড ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং (সিএফপি) সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এসিবিএ ডিগ্রিও অর্জন করেন।

ব্যাংকিং খাতে তাঁর দীর্ঘ ২৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। পরে করপোরেট প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ ডিএমডি ও সিবিও হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

ব্যাংকটির তিনটি করপোরেট শাখায় শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করে ব্যবসায়িক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। এ ছাড়া কর্মজীবনে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে দক্ষতা বাড়িয়েছেন।

