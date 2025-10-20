Ajker Patrika
> অর্থনীতি

বারভিডার মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন

চাঁদাবাজি না থামলে গাড়ি বিক্রি বন্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নিরাপদ ও স্বস্তিকর ব্যবসার পরিবেশ দাবিতে গতকাল রাজধানীর বারিধারায় মানববন্ধন করেন বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিরাপদ ও স্বস্তিকর ব্যবসার পরিবেশ দাবিতে গতকাল রাজধানীর বারিধারায় মানববন্ধন করেন বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিরাপদ ও স্বস্তিকর ব্যবসার পরিবেশ দাবি করেছেন দেশের গাড়ি ব্যবসায়ীরা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন গাড়ি বিক্রয়কেন্দ্রে চাঁদাবাজি ও হামলার ঘটনা ঘটছে, কিন্তু অপরাধীরা ধরা পড়ছে না। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আগামী মাস থেকে গাড়ি ছাড়, নিবন্ধন ও সরকারকে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে এ খাতে ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বারভিডা)।

গতকাল রোববার রাজধানীর বারিধারায় এই দাবিতে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করে সংগঠনটি। সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত দোকানপাট বন্ধ রেখে শতাধিক গাড়ি বিক্রেতা ‘নিরাপদে, স্বস্তিতে ব্যবসা করতে চাই’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাস্তায় অবস্থান নেন।

এ সময় বারভিডা সভাপতি আবদুল হক বলেন, ‘গত আগস্ট থেকে আমাদের সদস্যদের কাছে অজানা নম্বর থেকে চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। কেউ কেউ হোয়াটসঅ্যাপে একে-৪৭ রাইফেলের ছবি পাঠিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১২টি গাড়ি বিক্রয়কেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।’

আবদুল হক জানান, এসব ঘটনার পর পুলিশে জিডি করা হলেও এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তিনি বলেন, ‘ব্যবসায়ীরা এখন ভয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। যদি এই মাসের মধ্যেই দোষীরা ধরা না পড়ে, তাহলে আমরা গাড়ি ছাড়, নিবন্ধন ও রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করব।’

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন বারভিডার সাবেক সভাপতি হাবিব উল্লাহ ডন, সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্রাট), ফরিদ আহমেদসহ সংগঠনের শীর্ষ নেতারা।

ব্যবসায়ীরা জানান, গত কয়েক মাসে বারিধারা ও প্রগতি সরণি এলাকার বিসমিল্লাহ কার সেন্টার, টার্বো অটো, বেগ অটো, কার সিলেকশন, হ্যালো কার, জুম অটো, বিশ্বাস ইমপোর্টসহ অন্তত ১২টি বিক্রয়কেন্দ্রের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। পরে বিদেশি নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে চাঁদা দাবি করা হয়। কেউ রাজি না হলে পরবর্তী সময়ে হামলার হুমকি দেওয়া হয়।

হাবিব উল্লাহ ডন বলেন, ‘রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়মিত কার্যক্রম থাকা সত্ত্বেও এমন হামলা উদ্বেগজনক। ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে আছেন, ক্রেতারাও শোরুমে আসতে ভয় পাচ্ছেন। এতে আমাদের ব্যবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।’

সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বলেন, ‘বারভিডা চার দশক ধরে পরিবেশবান্ধব রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানির মাধ্যমে দেশের পরিবহন খাতে অবদান রেখে আসছে। সংগঠনটির প্রায় ১৩০০ সদস্য রয়েছেন, যাঁরা প্রতিবছর সরকারকে কয়েক হাজার কোটি টাকা রাজস্ব দেন। এই খাতে লাখো মানুষের জীবিকা জড়িত। তাই সরকারের উচিত আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।’

বারভিডা নেতারা আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা কখনো রাষ্ট্রের বিরোধিতা করতে চান না, বরং তাঁরা সরকারের সঙ্গে আছেন। কিন্তু নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। তাঁদের আহ্বান, চাঁদাবাজি ও হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে, না হলে তাঁরা আরও কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন।

বিষয়:

রাজস্বরাজধানীসরকারগাড়িছাপা সংস্করণহামলাচাঁদাবাজিব্যবসাব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

চাঁদাবাজি না থামলে গাড়ি বিক্রি বন্ধ

চাঁদাবাজি না থামলে গাড়ি বিক্রি বন্ধ

এডিপি সংশোধন ডিসেম্বরেই

এডিপি সংশোধন ডিসেম্বরেই

সোনার দাম বাড়ল আরও ১,০৫০ টাকা, ভরি উঠল ২,১৭,৩৮২

সোনার দাম বাড়ল আরও ১,০৫০ টাকা, ভরি উঠল ২,১৭,৩৮২

বিমানবন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অগ্নিকাণ্ড, তবে কি দেশটাই অরক্ষিত—প্রশ্ন বিকেএমইএ সভাপতির

বিমানবন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অগ্নিকাণ্ড, তবে কি দেশটাই অরক্ষিত—প্রশ্ন বিকেএমইএ সভাপতির