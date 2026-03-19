সোনার দাম ভরিতে কমল ৭ হাজার ৬৪০ টাকা

দেশের বাজারে আবারও কমেছে সোনা ও রুপার দাম। নতুন তালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের সোনার দাম প্রতি ভরি এখন ২ লাখ ৫৪ হাজার ৬২৫ টাকা। গতকাল পর্যন্ত এই মানের সোনার দাম ছিল ২ লাখ ৬২ হাজার ২৬৫ টাকা। অর্থাৎ আগের দরের তুলনায় ভরিতে ৭ হাজার ৬৪০ টাকা কমেছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন মূল্য আজ সকাল ১০টা থেকে সারা দেশে কার্যকর হয়েছে।
বাজুসের তালিকা অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৪৩ হাজার ১৯ টাকা। ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম প্রতি ভরি ২ লাখ ৮ হাজার ৩১৯ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৫৩ টাকা।
রুপার দামও কমিয়েছে বাজুস। নতুন মূল্যতালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের রুপার প্রতি ভরি ৫ হাজার ৭১৫ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৪৮২ টাকা। ১৮ ক্যারেটের রুপার প্রতি ভরির দাম ৪ হাজার ৬৬৬ টাকা আর সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম ৩ হাজার ৪৯৯ টাকা।
বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই মূল্য কার্যকর থাকবে। ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।
দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রধান চালিকাশক্তি হলো উৎপাদনমুখী শিল্প খাত। এখন সেই খাতই পড়েছে সবচেয়ে বড় আর্থিক চাপে। কারণ শিল্পঋণের বড় অংশই এখন খেলাপি হয়ে পড়েছে। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য উৎপাদনমুখী শিল্প খাতকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা যে ঋণ সরবরাহ করছে, তা আর প্রত্যাশিত...৯ ঘণ্টা আগে
জেট ফুয়েলের দাম বাড়িয়ে পিছু হটেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। আজ বুধবার কমিশনের জরুরি বৈঠকে জেট ফুয়েলের দাম এক ধাক্কায় প্রায় ৭৩ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আজ বুধবার (১৮ মার্চ) দিবাগত রাত ১২টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।১৩ ঘণ্টা আগে
হরমুজ প্রণালিতে ইরানের অবরোধ ও মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনার প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় দেশে জেট ফুয়েলের দাম বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এক জরুরি বৈঠকে জেট ফুয়েলের দাম এক ধাক্কায় প্রায় ৭৩ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।১৪ ঘণ্টা আগে
আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের মোট বাণিজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ এবং মূল্যের দিক থেকে ৭০ শতাংশ সমুদ্রপথে সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের ২০ শতাংশই একটি পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। আর সেটি হলে ‘হরমুজ প্রণালি’।১৫ ঘণ্টা আগে