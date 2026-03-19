Ajker Patrika
অর্থনীতি

সোনার দাম ভরিতে কমল ৭ হাজার ৬৪০ টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ১১: ৪২
ফাইল ছবি

দেশের বাজারে আবারও কমেছে সোনা ও রুপার দাম। নতুন তালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের সোনার দাম প্রতি ভরি এখন ২ লাখ ৫৪ হাজার ৬২৫ টাকা। গতকাল পর্যন্ত এই মানের সোনার দাম ছিল ২ লাখ ৬২ হাজার ২৬৫ টাকা। অর্থাৎ আগের দরের তুলনায় ভরিতে ৭ হাজার ৬৪০ টাকা কমেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন মূল্য আজ সকাল ১০টা থেকে সারা দেশে কার্যকর হয়েছে।

বাজুসের তালিকা অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৪৩ হাজার ১৯ টাকা। ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম প্রতি ভরি ২ লাখ ৮ হাজার ৩১৯ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৫৩ টাকা।

রুপার দামও কমিয়েছে বাজুস। নতুন মূল্যতালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেটের রুপার প্রতি ভরি ৫ হাজার ৭১৫ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৪৮২ টাকা। ১৮ ক্যারেটের রুপার প্রতি ভরির দাম ৪ হাজার ৬৬৬ টাকা আর সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম ৩ হাজার ৪৯৯ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই মূল্য কার্যকর থাকবে। ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

বিষয়:

সোনাঅর্থনীতির খবরবাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

