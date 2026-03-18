Ajker Patrika
অর্থনীতি

জেট ফুয়েলের দাম একলাফে বাড়ল ৮২ টাকা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১৮ মার্চ ২০২৬, ২২: ৩৩
ছবি: সংগৃহীত

হরমুজ প্রণালিতে ইরানের অবরোধ ও মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনার প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় দেশে জেট ফুয়েলের দাম বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এক জরুরি বৈঠকে জেট ফুয়েলের দাম এক ধাক্কায় প্রায় ৭৩ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিইআরসির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য লিটারপ্রতি জেট ফুয়েলের দাম ১১২ টাকা ৪১ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১৯৪ টাকা ১৮ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে লিটারপ্রতি দাম বেড়েছে ৮১ টাকা ৭৭ পয়সা।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রুটে ব্যবহৃত জেট ফুয়েলের দামও বাড়ানো হয়েছে। প্রতি লিটার ফুয়েলের দাম শূন্য দশমিক ৭৩৮৪ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১ দশমিক ২৬৮৯ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিইআরসির বিজ্ঞপ্তিতে নতুন এই মূল্য আজ বুধবার (১৮ মার্চ) দিবাগত রাত ১২টা থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হলেও পরে সংস্থাটির সদস্য মিজানুর রহমান বলেছেন, ২৫ মার্চ কমিশনের আরেকটি সভা থেকে দামের বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হবে। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, জেট ফুয়েলের দাম বৃদ্ধি হলেও আজকেই সেটা কার্যকর হচ্ছে না। ২৫ মার্চ কমিশনের আরেকটি সভা হবে। সেখান থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জেট ফুয়েলের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সরাসরি বিমানভাড়ার ওপর পড়তে পারে। বিশেষ করে, অভ্যন্তরীণ ও মধ্যপ্রাচ্যগামী রুটে টিকিটের দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য নতুন করে ভোগান্তির কারণ হতে পারে।

বিষয়:

উড়োজাহাজজ্বালানিজ্বালানি তেলতেলবিমানঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

সম্পর্কিত

