দেশের বাজারে কমল সোনার দাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ১১: ৪০
দেশের বাজারে সোনার দাম কমেছে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) জানিয়েছে, এখন থেকে ভালোমানের সোনার প্রতি ভরির দাম ২ লাখ ৪০ হাজার ৩০২ টাকা।

আজ মঙ্গলবার (৫ মে) সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, একই দিন সকাল ১০টা থেকে নতুন দর কার্যকর হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকবে।

নতুন মূল্য তালিকায় আরও দেখা যায়, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ২৯ হাজার ৩৫১ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৯৬ হাজার ৬৩৯ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৬০ হাজার ১৭৯ টাকা।

অন্যদিকে রুপার ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরির দাম ৫ হাজার ৪৮২ টাকা এবং ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৫ হাজার ১৯০ টাকা। আর ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনা ৪ হাজার ৪৯০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি ৩ হাজার ৩৮৩ টাকা।

