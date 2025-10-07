Ajker Patrika
ভরি ২ লাখ ছাড়ানোর পরদিন ফের বাড়ল সোনার দাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২৩: ২৪
ছবি: ফোকাস বাংলা
ছবি: ফোকাস বাংলা

দেশের বাজারে সোনার ভরির দাম প্রথমবারের মতো ২ লাখ টাকা ছাড়ানোর এক দিনের মধ্যে আবার দাম বাড়ল। সবচেয়ে ভালো মানের সোনার দাম ভরিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৪৬৯ টাকা বেড়ে ২ লাখ ২ হাজার ১৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) আরেক দফা সোনার দাম বাড়ার ঘোষণা দেয়। এ নিয়ে গত চার দিনে ভরিপ্রতি সোনার দাম বাড়ল ৬ হাজার ৮৪৮ টাকা। নতুন দাম আগামীকাল বুধবার থেকে কার্যকর হবে।

জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, দাম বাড়ার পর দেশের বাজারে আগামীকাল থেকে ভালো মানের এক ভরি, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের হলমার্ক করা সোনা কিনতে খরচ করতে হবে ২ লাখ ২ হাজার ১৯৫ টাকা। এ ছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৯৩ হাজার ৪, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৫ হাজার ৪৩১ ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৭২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিকে আজ পর্যন্ত প্রতি ভরি ২২ ক্যারেট সোনা ২ লাখ ৭২৬, ২১ ক্যারেট সোনা ১ লাখ ৯১ হাজার ৬০৫, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ৬৪ হাজার ২২৯ ও সনাতন পদ্ধতির সোনা ১ লাখ ৩৬ হাজার ৪৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

তবে আগামীকাল থেকে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ৪৬৯, ২১ ক্যারেটে ১ হাজার ৩৯৯ ও ১৮ ক্যারেটের ১ হাজার ২০২ টাকা দাম বাড়বে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ভরিতে ১ হাজার ২৭ টাকা বাড়বে।

ইতিহাস গড়ে সোনার ভরি দুই লাখের ওপরেইতিহাস গড়ে সোনার ভরি দুই লাখের ওপরে

এদিকে সোনার পাশাপাশি রুপার দামও বেড়েছে। এবার এক ভরি রুপার দাম সর্বোচ্চ ১ হাজার ২৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার ৬৫৪ টাকা। এ ছাড়া ভরিপ্রতি ২১ ক্যারেট রুপার দাম বেড়ে ৪ হাজার ৪৪৪, ১৮ ক্যারেট ৩ হাজার ৮০৩ ও সনাতন পদ্ধতির ২ হাজার ৮৫৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেই হিসাবে ভরিতে ২১ ক্যারেট রুপার দাম ৯৯১, ১৮ ক্যারেট ৮৪০ ও সনাতন পদ্ধতির ৬৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

দামসোনাঅর্থনীতির খবর
