অর্থনীতি

পেঁয়াজ আমদানি: রাতারাতি পাইকারিতে দাম কমেছে কেজিতে ২৫ টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশের বাজারে দাম বাড়তে থাকায় পেঁয়াজ আমদানির অনুমোদন দেয় সরকার। সেই অনুমোদনের পরদিনই গতকাল রোববার হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। আমদানির খবরে পাইকারি বাজারে এক রাতের মধ্যে কেজিপ্রতি ২৫ টাকা পর্যন্ত কমেছে পেঁয়াজের দাম।

গতকাল রোববার সকাল থেকে রাজধানীর শ্যামবাজার ও কারওয়ান বাজারে পাইকারিতে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে সর্বোচ্চ ১০৫ টাকা কেজি দরে, যা গত শনিবার বিকেলেও ছিল ১৩০ টাকা। ছোট আকারের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১০০ টাকায়, যেখানে আগের দিন ছিল ১১৫-১২০ টাকা। তবে খুচরা বাজারে দাম সামান্য কমেছে। গতকাল বিভিন্ন খুচরা বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ১৩০-১৪০ টাকায়, যেখানে শনিবার ছিল ১৪০-১৫০ টাকা।

বিক্রেতারা অবশ্য বলছেন, আমদানির সঙ্গে সঙ্গে নতুন পেঁয়াজও বাজারে আসছে। এতে দাম দ্রুতই কমে যাবে। গতকাল দিনভর শ্যামবাজারে পাইকারিতে নতুন পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৬৫-৯০ টাকা কেজি দরে। এর মধ্যে সকালে ৯০ টাকা বিক্রি হলেও বিকেলে কমে ৬৫ টাকা কেজিতে নেমে আসে, যা শনিবার ৭৫-৯০ টাকা ছিল।

শ্যামবাজারের মেসার্স আনোয়ার বাণিজ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী মো. রঞ্জু শেখ বলেন, পেঁয়াজের বাজার এখন অনেকটাই হুজুগনির্ভর। এলসির পেঁয়াজ এখনো বাজারে আসেনি, হয়তো রাতে আসবে। তবে আমদানির খবর পেয়েই পাইকাররা দাম কমিয়ে দিয়েছেন। নতুন পেঁয়াজ আসাও দাম কমার বড় কারণ।

এদিকে দীর্ঘ তিন মাস পর ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে গতকাল। বিকেল ৪টায় দিনাজপুরের হিলি দিয়ে প্রথম চালান বাংলাদেশে প্রবেশ করে। প্রথম চালানে ৩০ টন পেঁয়াজ এসেছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই হিলির কাঁচাবাজারেও দাম কমেছে। দেশি মুড়িকাটা পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ১০ টাকা কমে ১০০, আর শুকনো মানের দেশি পেঁয়াজ কমেছে ২০ টাকা। বিক্রি হয়েছে ১১০ টাকায়, যেখানে আগের দিন দাম ছিল ১৩০ টাকা।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন: কোটিপতি হিসাব বাড়ছেই

  • জুন প্রান্তিকে বৃদ্ধি ৫,৯৭৪টি।
  • সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে বেড়েছে ৭৩৪টি।
  • হিসাবে জমা কমেছে ৫৯,২০৯ কোটি।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশের আর্থিক খাত চাপের মধ্যে থাকলেও ব্যাংকগুলোতে কোটিপতি গ্রাহকের হিসাব সংখ্যা বাড়ছেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যে দেখা যায়, এক প্রান্তিক থেকে আরেক প্রান্তিকে এই গ্রাহকের হিসাব ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। চলতি বছরের মার্চ-জুনে কোটিপতি গ্রাহক বেড়েছিল ৫ হাজার ৯৭৪টি। এরপর ইসলামি ধারার পাঁচটি ব্যাংক একীভূত হওয়া, আমানত তোলার হিড়িক এবং আস্থার ঘাটতির পরিবেশ তৈরি হলেও এই বৃদ্ধির ধারা থেমে যায়নি। গতি কিছুটা কমলেও প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। জুন-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকেও ব্যাংক খাতে কোটিপতি গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে আরও ৭৩৪টি।

তথ্যমতে, চলতি বছরের জুন প্রান্তিক শেষে মোট কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা হিসাবধারীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৩৬টি, যা সেপ্টেম্বর প্রান্তিক শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৮ হাজার ৭০টি। এর আগে চলতি বছরের মার্চ প্রান্তিকে কোটি টাকার বেশি আমানত থাকা হিসাবধারী ১ লাখ ২১ হাজার ৩৬২টি, যা জুন প্রান্তিকে দাঁড়ায় ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৩৬টি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, ব্যাংক খাতের এ হিসাবই বলে দিচ্ছে, দেশে বড় রকমের আয় বৈষম্য তৈরি হচ্ছে; যা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। বৈষম্য না কমলে অর্থনীতির গতি বাধাগ্রস্ত হবে।

এদিকে কোটিপতি গ্রাহকের সংখ্যা বাড়লেও আগের তুলনায় কমেছে ওই সব হিসাবে জমা টাকার পরিমাণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুসারে, চলতি বছরের জুন শেষে কোটি টাকার হিসাবে জমা টাকার পরিমাণ ছিল ৮ লাখ ৮০ হাজার ৭৭২ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর শেষে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ লাখ ২১ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা। অর্থাৎ তিন মাসের ব্যবধানে এসব হিসাবে জমা কমেছে ৫৯ হাজার ২০৯ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেছেন, কোটি টাকার হিসাব মানেই কোটিপতি ব্যক্তির হিসাব নয়। কারণ, ব্যাংকে এক কোটি টাকার বেশি অর্থ রাখার তালিকায় ব্যক্তি ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। আবার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কতটি ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে, তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। ফলে এক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির একাধিক অ্যাকাউন্টও রয়েছে। এর মধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কোটি টাকার হিসাবও রয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন শেষে ব্যাংক খাতে মোট হিসাব সংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৯০ লাখ ২ হাজার ৬৭১টি। সেপ্টেম্বর শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ কোটি ৪৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭০০টি। অর্থাৎ

তিন মাসে ব্যাংক খাতের মোট হিসাব সংখ্যা বেড়েছে ৫৫ লাখ ৯৪ হাজার ২৯টি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, দেশের অর্থনীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের আয় বাড়ছে। ব্যাংকের সংখ্যা বেড়েছে। এসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তো কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে। সামনে আরও বাড়তে পারে। এমন প্রবণতা অর্থনীতির জন্য ভালো।

অর্থনীতি

বেক্সিমকো সুকুক: মূলধন ফেরত অনিশ্চিত, মেয়াদ বাড়ানোর সুপারিশ আইসিবির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বেক্সিমকো সুকুক: মূলধন ফেরত অনিশ্চিত, মেয়াদ বাড়ানোর সুপারিশ আইসিবির

বেক্সিমকো গ্রিন সুকুকের মূলধন ফেরত দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই ২০২৬ সালে পরিশোধযোগ্য এই সুকুকের মেয়াদ আরও পাঁচ থেকে ছয় বছর বাড়ানোর সুপারিশ করেছে ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

২০২১ সালে শরিয়াহভিত্তিক এই সুকুকের মাধ্যমে ৩ হাজার কোটি টাকা তুলেছিল বেক্সিমকো। অর্থায়নের লক্ষ্য ছিল তিস্তা (২০০ মেগাওয়াট) ও করতোয়া (৩০ মেগাওয়াট) সোলার প্ল্যান্ট নির্মাণ এবং টেক্সটাইল ইউনিট সম্প্রসারণ। কিন্তু একাধিক বাধায় প্রকল্প বাস্তবায়ন পিছিয়ে যায়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা দুর্বল হয়, করতোয়া প্ল্যান্ট এখনো চালু হয়নি, আর ব্যয় বেড়ে গেছে ব্যাপকভাবে; ফলে নির্ধারিত সময়ে সুকুকের দায় শোধ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

আইসিবি জানিয়েছে, ২০১৯ সালে ডলারের রেট ছিল ৮৬ টাকা; পরে ডলারের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় প্রকল্পের ব্যয় বাড়ে এবং তহবিল ঘাটতি তৈরি হয়। এর ফলে কাজ পিছিয়েছে। এখন নতুন বিনিয়োগকারী আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে সুকুকধারীদের প্রতি ছয় মাসে ১২৬ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হয় বেক্সিমকোর। আয় হচ্ছে মূলত তিস্তা সোলার প্ল্যান্ট থেকে, যেখানে বিপিডিবি মাসে প্রায় ৫০ কোটি টাকা দেয়। করতোয়া প্ল্যান্ট বন্ধ থাকায় প্রত্যাশিত আয় পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত জুলাইয়ে আইসিবির কাছে সংশোধিত নিষ্পত্তি পরিকল্পনা চায়। সমস্যা সমাধানের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে ২০৩১ সাল বা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তা ২০৩২ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে আইসিবির গঠিত ২১ সদস্যের কার্যকরী কমিটি। গত মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এ সুপারিশ পাঠানো হয়েছে।

সুপারিশে দুটি সময়সীমার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বলা হয়, করতোয়া প্ল্যান্ট দ্রুত চালু হলে সুকুকের মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে ২০৩১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর যদি প্রকল্পে আরও দেরি হয়, তাহলে মেয়াদ নিতে হবে ২০৩২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।

এ বিষয়ে আইসিবির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কমিটির প্রধান মো. নুরুল হুদা বলেন, ‘বিভিন্ন পক্ষের মতামত নিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে আমরা প্রস্তাব দিয়েছি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক নেবে।’

অর্থনীতি

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন: বিদেশি ঋণ বেড়েছে ৪২ শতাংশ, দ্বিগুণ হলো পরিশোধের চাপ

  • পাঁচ বছরে সুদাসল পরিশোধ প্রায় দ্বিগুণ।
  • চাপ বৃদ্ধি পাওয়া শীর্ষ দেশের তালিকায় দেশ।
  • বিদেশি ঋণছাড়ের অঙ্ক তেমন বাড়েনি।
‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিদেশি ঋণের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের হার বেড়েছে প্রায় ৪২ শতাংশ। বিদেশি ঋণের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে সেই ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের চাপ। সব মিলিয়ে বিদেশি ঋণের কিস্তি আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এ পরিস্থিতি বাংলাদেশকে ঋণ ব্যবস্থাপনায় চাপ বৃদ্ধি পাওয়া শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় ঠেলে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের ‘ইন্টারন্যাশনাল ডেট রিপোর্ট ২০২৫’-এ বাংলাদেশ সম্পর্কে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইটে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৪ সালের শেষে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ দাঁড়ায় ১০ হাজার ৪৪৮ কোটি ডলারে। পাঁচ বছর আগে এটি ছিল ৭ হাজার ৩৫৫ কোটি ডলার। বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্প—পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল, বিমানবন্দরের টার্মিনালসহ বিভিন্ন বড় প্রকল্পের জন্য নেওয়া ঋণ পরিশোধ শুরু হওয়ায় ক্রমেই চাপ বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশকে ২০২০ সালে বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করতে হয়েছিল ৩৭৩ কোটি ডলার। ২০২৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭৩৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ পাঁচ বছরেই অঙ্কটি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

তবে বিদেশি ঋণছাড়ের অঙ্ক তেমন বাড়েনি। ২০২৪ সালে ঋণছাড় হয়েছে ১ হাজার ১১০ কোটি ডলার, যা ২০২০ সালের ১ হাজার ২২ কোটি ডলার থেকে সামান্য বেশি।

অর্থনীতিবিদেরা বলেন, করোনার পর থেকে বিদেশি ঋণ নেওয়ার পরিমাণ ও ঋণ পরিশোধের চাপ—দুটোই বাড়ছে। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন, উন্নয়ন-সহযোগীদের দেওয়া নতুন ঋণে আগের তুলনায় গ্রেস পিরিয়ড কমছে, সুদের হার বাড়ছে আর অন্যান্য শর্তও কঠিন হচ্ছে। ফলে ঋণের দায় অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে। চাপ কমাতে রপ্তানি আয় বাড়ানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে সহায়তা করবে—বিদেশি ঋণের অর্থ এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালে রপ্তানির তুলনায় বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯২ শতাংশ। একই বছরে মোট ঋণ পরিষেবার পরিমাণ রপ্তানির ১৬ শতাংশ।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার ওপর ঋণ পরিশোধের চাপ দ্রুত বাড়ছে বলে মন্তব্য করেছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের আইডিএ থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঋণ পায়। আইডিএর মোট ঋণের প্রায় ৩০ শতাংশ যায় বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তানে।

বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের ২৬ শতাংশই এসেছে বিশ্বব্যাংক থেকে। বড় ঋণদাতা হিসেবে এরপর রয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও জাপান।

অর্থনীতি

দিনে ১৫০০ টন পেঁয়াজ আমদানি, ভারতের চাষিদের মুখে হাসি ফেরাল বাংলাদেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০০: ০৯
ভারতের পেঁয়াজচাষি ও ব্যবসায়ীদের জন্য স্বস্তি এনে দিল বাংলাদেশ। আজ রোববার থেকে দেশের স্থলবন্দরগুলো দিয়ে প্রতিদিন ১ হাজার ৫০০ টন পর্যন্ত পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি (আইপি) পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ১৫০ টাকা ছাড়ানোর পর সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) গতকাল শনিবার জানান, প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৩০ টন করে পেঁয়াজ আমদানির জন্য ৫০ আমদানিকারককে আইপি দেওয়া হবে। আইপির মেয়াদ রাখা হয়েছে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। একজন আমদানিকারক কেবল একবার আইপি পাবেন।

গত ১ আগস্ট থেকে যাঁরা আইপির জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁরাই এ সুযোগ পেয়েছেন। সংস্থাটির সার্ভারভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় আগে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকেই ৫০ জনকে বাছাই করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ৫০০টি আবেদন জমা পড়েছে বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অন্তত ৩০ হাজার টন পেঁয়াজ পচে গেছে বলে খবর বের হয়েছে। ক্ষতি পোষাতে এসব পেঁয়াজ স্থানীয় বাজারে মাত্র ২ রুপি দরেও বিক্রি করতে হচ্ছে। হাজার কোটি রুপির বেশি ক্ষতির মুখে পড়া ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলাদেশের আমদানি বড় স্বস্তি।

স্থলবন্দরে আমদানি শুরু, দাম কমতে শুরু করেছে

দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে আজ সকাল থেকে ভারতীয় পেঁয়াজের আমদানি শুরু হয়েছে বলে হিলি আমদানিকারক–রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি মো. সাখাওয়াত হোসেন শিলপি জানান।

হিলি স্থলবন্দর কর্মকর্তা মো. ইউসুফ আলী জানান, ১ আগস্ট থেকে যেসব ব্যবসায়ী আবেদন করেছেন, তাঁরাই আমদানির সুযোগ পাচ্ছেন এবং প্রত্যেকেই মাত্র একবার আবেদন করতে পারবেন। তাঁর হিসাবে, আজ ৫০ জন আমদানিকারকের মাধ্যমে প্রায় ৪ হাজার টন পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে।

এদিকে হিলি পাইকারি বাজারে ইতিমধ্যে দাম কমতে শুরু করেছে। ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলাম জানান, ভারত থেকে আমদানির খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কেজিপ্রতি পেঁয়াজ ১২০ টাকা থেকে নেমে ১০০ টাকায় এসেছে। আরেক ব্যবসায়ী অনিল চন্দ্র রায় বলেন, আমদানি অব্যাহত থাকলে দাম আরও কমবে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে প্রথম দিন মোট ৬০ টন পেঁয়াজ দেশে প্রবেশ করেছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে মেসার্স গৌড় ইন্টারন্যাশনাল ও ওয়েলকাম ট্রেডার্স ৩০ টন করে পেঁয়াজ এনেছে।

বানামা পোর্টের ম্যানেজার মো. মাইনুল ইসলাম জানান, ট্রাকগুলো কোনো জটিলতা ছাড়াই প্রবেশ করেছে এবং দ্রুত খালাস চলছে।

৩০ হাজার টন পেঁয়াজ পচে ক্ষতির মুখে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

গত কয়েক সপ্তাহে ভারতের সীমান্তঘেঁষা অঞ্চলে অন্তত ৩০ হাজার টন পেঁয়াজ পচে গেছে। বাংলাদেশের আমদানি বন্ধ থাকায় এসব পেঁয়াজ স্থানীয় বাজারে মাত্র ২ রুপি কেজিতে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

গত শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার মহদীপুর–সোনামসজিদ সীমান্তে এক কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে মাত্র ২ রুপিতে। ৫০ কেজির বস্তা পাওয়া গেছে মাত্র ১০০ রুপিতে। নাসিক ও ইন্দোর থেকে ১৬ রুপি কেজি দরে কেনা পেঁয়াজ পরিবহনসহ খরচ দাঁড়ায় ২২ রুপি। এখন সেই পেঁয়াজই প্রায় বিনা মূল্যে বিক্রি করতে হয় ব্যবসায়ীদের।

মালদার খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম ২০–২২ রুপি হলেও সীমান্ত থেকে ৭ কিলোমিটার দূরেই মহদীপুর সীমান্তে এর দাম ২ রুপি, যা সম্পূর্ণই বাংলাদেশের আমদানি স্থগিতের কারণে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা।

রপ্তানিকারকেরা জানান, বাংলাদেশের কয়েকজন আমদানিকারক তাঁদের মৌখিকভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন যে দ্রুতই আমদানি খুলে দেওয়া হবে। সেই আশা নিয়েই নাসিক–ইন্দোর থেকে ১৪–১৬ চাকার লরিতে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ এনে গুদামজাত করেন তাঁরা। ভারতের ঘোজাডাঙ্গা, পেট্রাপোল, মহদীপুর ও হিলি সীমান্তে ৩০ হাজার টনের বেশি পেঁয়াজ মজুত ছিল।

ভারতের পেঁয়াজচাষি ও ব্যবসায়ীদের স্বস্তি

বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্ত ভারতের পেঁয়াজচাষি ও ব্যবসায়ীদেরও স্বস্তি দিচ্ছে। কারণ, ভারত এ বছর পেঁয়াজ রপ্তানি থেকে ১ হাজার ১০০ কোটি রুপির বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, বাংলাদেশ আমদানি বন্ধ করার পাশাপাশি সরকারের রপ্তানি শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞা এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতিযোগিতাও ভারতের রপ্তানিতে ধস এনেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি থেকে ৪ হাজার ৫০০ কোটি রুপি আয় করলেও ২০২৫ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৩ হাজার ১০০ কোটি রুপিতে। এর মধ্যে বাংলাদেশ একাই ১ হাজার ৭০০ কোটি রুপির পেঁয়াজের বাজার, যা গত বছর পুরোপুরি হারায় ভারত।

লাসালগাঁওয়ের কৃষকেরা জানান, বর্তমানে মাঠে পেঁয়াজের দাম কুইন্টালপ্রতি ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ রুপি, যা উৎপাদন খরচের অনেক কম।

পেঁয়াজ রপ্তানিকারক সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট বিকাশ সিং বলেন, ‘বাংলাদেশ নিজস্ব উৎপাদন বাড়ানোয় রপ্তানি কমেছে। গত তিন বছরে আমাদের আন্তর্জাতিক বাজার ১৫ লাখ টন কমেছে।’

বিকাশ সিং আরও বলেন, পাকিস্তান ২০২৫–২৬ মৌসুমে ২৭ দশমিক ৮ মিলিয়ন টন পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে, যা ভারতের প্রতিযোগিতাকে আরও কঠিন করবে।

