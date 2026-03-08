Ajker Patrika
অর্থনীতি

মার্কিন তুলা ব্যবহারে শুল্কছাড়ের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে স্পষ্ট জানতে চায় বিজিএমই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মার্কিন তুলা ব্যবহারে শুল্কছাড়ের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে স্পষ্ট জানতে চায় বিজিএমই
বিজিএমইএর পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মার্কিন তুলা ব্যবহার করে তৈরি পোশাকে শুল্কছাড়ের যে ব্যবস্থা, তা যুক্তরাষ্ট্রকে স্পষ্ট করার অনুরোধ জানিয়েছে তৈরি পোশাক খাতের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আজ রোববার বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে বিজিএমইএর পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে এই অনুরোধ জানানো হয়।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক, বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে মার্কিন বিনিয়োগ, শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মার্কিন প্রতিনিধি দলে ছিলেন লেবার অ্যাটাশে লীনা খান, এগ্রি অ্যাটাশে এরিন কোভার্ট, কমার্শিয়াল অ্যাটাশে পল ফ্রস্ট, পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক অফিসার শ্রীনি সীতারাম এবং সাইফুজ্জামান মেহরাব শ্রম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান প্রমুখ।

বৈঠকে বিজিএমইএ সভাপতি সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, এই উদ্যোগ দুই দেশের পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।

জবাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জানান, বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড রিপ্রেজেনটেটিভ কাজ করছেন। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক এবং বাংলাদেশই প্রথম দেশ হিসেবে এই বিশেষ সুযোগটি পেয়েছে। তিনি আশা করেন, এতে করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে তুলা রপ্তানি বাড়বে।

বৈঠকে বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান ঘনঘন শুল্ক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিভ্রান্তির বিষয়টি রাষ্ট্রদূতের নজরে আনেন। এ বিষয়ে রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন ব্যাখ্যা করেন, মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক একটি রায়ের প্রেক্ষাপটে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রদূত আশাবাদ ব্যক্ত করেন, খুব দ্রুতই এই জটিলতার সুরাহা হবে এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে।

বৈঠকে স্বল্পমেয়াদি সমাধান হিসেবে এলএনজি অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ এবং দীর্ঘমেয়াদি সংকটের সমাধানে দেশীয় গ্যাস উত্তোলনে মার্কিন প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ প্রয়োজন। জবাবে রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি ও স্থিতিশীল জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করা হলে মার্কিন বিনিয়োগকারীরা এ খাতে এগিয়ে আসতে আগ্রহী হবে।

বৈঠকে শ্রম আইন ও নতুন অধ্যাদেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য সম্পর্কে শ্রম খাতের সংস্কার একটি দীর্ঘস্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বিজিএমইএ সভাপতি জানান যে, ১৪৫টি নির্দিষ্ট পয়েন্ট নিয়ে প্রস্তাবিত শ্রম অধ্যাদেশ সম্পর্কে আলোচনা চলছে এবং স্বচ্ছতার স্বার্থে কিছু বিষয়ে আরও স্পষ্টিকরণ প্রয়োজন।

বিষয়:

শুল্কবিজিএমইএযুক্তরাষ্ট্রঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

১৮ মার্চ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন, বন্ধ থাকবে বেসরকারি অফিসও

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দখলে সেনা পাঠাতে চান ট্রাম্প, আলোচনায় খার্গ দ্বীপও

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

সম্পর্কিত

ঋণ নয়, মালিকানানির্ভর শিল্পায়ন চায় সরকার: সিএমজেএফের সেমিনারে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা

ঋণ নয়, মালিকানানির্ভর শিল্পায়ন চায় সরকার: সিএমজেএফের সেমিনারে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা

মার্কিন তুলা ব্যবহারে শুল্কছাড়ের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে স্পষ্ট জানতে চায় বিজিএমই

মার্কিন তুলা ব্যবহারে শুল্কছাড়ের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে স্পষ্ট জানতে চায় বিজিএমই

মীরসরাইয়ে পোশাক কারখানা স্থাপনে দেড় কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে চীনা প্রতিষ্ঠান

মীরসরাইয়ে পোশাক কারখানা স্থাপনে দেড় কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে চীনা প্রতিষ্ঠান

মার্চে উড়োজাহাজের জ্বালানির দাম বাড়ল লিটারে ১৭ টাকা

মার্চে উড়োজাহাজের জ্বালানির দাম বাড়ল লিটারে ১৭ টাকা