এনবিআরের সহকারী কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৩৮ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সহকারী কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতুকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে সরকার। তিনি ঢাকার কর অঞ্চল-৫-এ কর্মরত ছিলেন।
আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) কর-১ শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু ৩৮ লাখ টাকার বিনিময়ে আয়কর আইনজীবী সালাহ উদ্দিন আহমেদের কাছে কর-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি (পুরোনো আয়কর রিটার্ন, অর্ডার শিট, কর নির্ধারণী আদেশ, আপিল-ট্রাইব্যুনাল আদেশসমূহ এবং অন্য ডকুমেন্টসমূহ) হস্তান্তর করেছেন।
এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যধারা শুরু করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি-১২ অনুযায়ী তাঁকে এনবিআরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
আদেশে আরও বলা হয়েছে, বরখাস্তের সময়ে বিধি মোতাবেক তিনি খোরপোশ ভাতা পাবেন। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে।
৩৮ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সহকারী কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতুকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে সরকার। তিনি ঢাকার কর অঞ্চল-৫-এ কর্মরত ছিলেন।
আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) কর-১ শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু ৩৮ লাখ টাকার বিনিময়ে আয়কর আইনজীবী সালাহ উদ্দিন আহমেদের কাছে কর-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি (পুরোনো আয়কর রিটার্ন, অর্ডার শিট, কর নির্ধারণী আদেশ, আপিল-ট্রাইব্যুনাল আদেশসমূহ এবং অন্য ডকুমেন্টসমূহ) হস্তান্তর করেছেন।
এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যধারা শুরু করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি-১২ অনুযায়ী তাঁকে এনবিআরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
আদেশে আরও বলা হয়েছে, বরখাস্তের সময়ে বিধি মোতাবেক তিনি খোরপোশ ভাতা পাবেন। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে।
দেশে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ ফি ছাড়া ক্রেডিট কার্ড ‘জিরো বাই প্রাইম ব্যাংক’ উন্মোচন করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। সম্প্রতি রাজধানীর নিকুঞ্জে অবস্থিত প্রাইম টাওয়ারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কার্ডটির উন্মোচন করেন প্রাইম ব্যাংকের কনজ্যুমার ব্যাংকিং বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) এম নাজিম...১ ঘণ্টা আগে
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এএমডি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ড. এম কামাল উদ্দীন জসীম। তিনি ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে ব্যাংকের চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার, ক্যামেলকো, অপারেশনস ও ডেভেলপমেন্ট উইংয়ের প্রধান হিসেবে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেন।২ ঘণ্টা আগে
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির পরিচালনা পরিষদের এক সভা ৩১ আগস্ট ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম জুবায়দুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ শ্রম আইনের (বিএলএ) সংশোধনের উদ্যোগকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়েছে দেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনৈতিক মিশন ও উন্নয়ন সহযোগীরা। একই সঙ্গে আগামী অক্টোবরের মধ্যে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইন সংশোধন পাস করা হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে তারা।৪ ঘণ্টা আগে