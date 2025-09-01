Ajker Patrika
এনবিআরের সহকারী কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু। ছবি: সংগৃহীত
জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু। ছবি: সংগৃহীত

৩৮ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সহকারী কমিশনার জান্নাতুল ফেরদৌস মিতুকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে সরকার। তিনি ঢাকার কর অঞ্চল-৫-এ কর্মরত ছিলেন।

আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) কর-১ শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু ৩৮ লাখ টাকার বিনিময়ে আয়কর আইনজীবী সালাহ উদ্দিন আহমেদের কাছে কর-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি (পুরোনো আয়কর রিটার্ন, অর্ডার শিট, কর নির্ধারণী আদেশ, আপিল-ট্রাইব্যুনাল আদেশসমূহ এবং অন্য ডকুমেন্টসমূহ) হস্তান্তর করেছেন।

এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যধারা শুরু করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি-১২ অনুযায়ী তাঁকে এনবিআরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

আদেশে আরও বলা হয়েছে, বরখাস্তের সময়ে বিধি মোতাবেক তিনি খোরপোশ ভাতা পাবেন। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে।

