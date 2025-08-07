ঢাকার বাইরে বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো ও সেবার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছি: আশিক চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘আমরা ঢাকার বাইরের অঞ্চলে বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো ও সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে আছি। স্থানীয় পর্যায়ে নানা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়েরও অভাব রয়েছে। আমাদের সমন্বিতভাবে এগোতে হবে। কারণ, বিনিয়োগ সম্ভাবনা জাগাতে স্থানীয় সরকারই মূল চালিকাশক্তি।’
‘বিনিয়োগ পরিবেশ শক্তিশালীকরণে মিউনিসিপ্যাল সক্ষমতা সূচকের (এমসিআই) ভূমিকা’ শীর্ষক এক উচ্চপর্যায়ের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন এ কথা বলেন।
আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ও সুইসকন্ট্যাক্টের স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্প ‘প্রবৃদ্ধি’-এর যৌথ উদ্যোগে বিডার মাল্টিপারপাস হলে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন বলেন, ‘আমরা ঢাকার বাইরের অঞ্চলে বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো ও সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে আছি। এমসিআই সূচক সে ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই সূচক বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারগুলো বিনিয়োগের উপযোগী হয়ে উঠবে।’
কর্মশালায় ২০২৪ সালে সাতটি পৌরসভায় পরিচালিত এমসিআই জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। জরিপে স্থানীয় পর্যায়ের বিনিয়োগ, সক্ষমতা, ব্যবসাসহায়ক পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিডার নির্বাহী সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) শাহ মোহাম্মাদ মাহবুব। বিডার উপপরিচালক আবু মোহাম্মদ নুরুল হায়াত টুটুলের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিডার নির্বাহী সদস্য মো. মোখলেছুর রহমান এবং সুইসকন্ট্যাক্টের টিম লিডার মার্কাস এহমান। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা অংশ নেন।
কর্মশালায় বিডার মহাপরিচালক জীবন কৃষ্ণ সাহা রায় বলেন, ‘প্রথম দিকে বিডা বিভাগীয় পর্যায়ে কিছু উদ্যোগ নিলেও স্থানীয় পর্যায়ে সেগুলোর বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে এলজিডি ও সুইসকন্ট্যাক্টের সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়।’
পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম মসরুর রেজা বলেন, ‘বিশ্বব্যাংকের ইজ অব ডুয়িং বিজনেস (ইডিবি) সূচক শুধু দুই শহরকে নিয়ে কাজ করত, কিন্তু এমসিআই সূচকের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় পর্যায়ের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পারছি, যা বিনিয়োগবান্ধব সংস্কারে সহায়ক হবে।’
