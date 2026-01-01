২০২৫ সালে নগদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নিজেদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড করেছে ডাক বিভাগের ডিজিটাল আর্থিক সেবা নগদ। সদ্য সমাপ্ত ২০২৫ সালে সব মিলিয়ে প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন করেছে প্রতিষ্ঠানটি, ২০২৪ সালে যা ছিল প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা।
আজ বৃহস্পতিবার নগদ কর্তৃপক্ষ জানায়, সদ্য সমাপ্ত ডিসেম্বর মাসেও নগদের গ্রাহকেরা ৩৫ হাজার ৫৩০ কোটি টাকা লেনদেন করেছেন। মাসের হিসাবে এটিও নগদের সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড।
শেষ হওয়া বছরে এই রেকর্ড তিনবার গড়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এমন অসামান্য অর্জন উপলক্ষে কয়েক কোটি নিবন্ধিত গ্রাহকের বিশাল পরিবারের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে নগদ কর্তৃপক্ষ।
নতুন এই মাইলফলক অর্জন উপলক্ষে সব গ্রাহক, কর্মী, ডিস্ট্রিবিউটর, উদ্যোক্তাসহ সম্পৃক্ত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নগদের প্রশাসক মো. মোতাছিম বিল্লাহ। তিনি বলেন, নগদ সব সময় তার গ্রাহকদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছে, তার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন থাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে। এ ছাড়া বাজারের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ তো আছেই। নগদের গ্রাহকদের আস্থা আর কর্মীদের প্রচেষ্টার কারণে এভাবে বিভিন্ন মাইলফলক অর্জন করছে সেবাটি।
মো. মোতাছিম বিল্লাহ আরও বলেন, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্তমানে নগদ আরও উন্নত সেবার মাধ্যমে গ্রাহকের অর্থের অধিকতর নিশ্চয়তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে নতুন নতুন গ্রাহক নগদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন এবং তাঁরাও স্বাচ্ছন্দ্যে আগের চেয়ে বেশি লেনদেন করছেন। তা ছাড়া সেবার কলেবর বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কার্যক্রম দিন দিন নগদের লেনদেনের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে।
যাত্রা শুরুর ছয় বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ মোবাইল আর্থিক সেবা হিসেবে বাজারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নগদ। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকসংখ্যা ও লেনদেন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। রেকর্ড গড়া এই লেনদেনের অধিকাংশই ছিল ক্যাশ ইন, ক্যাশ আউট, সেন্ড মানি, বিভিন্ন পেমেন্ট, সেবা প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদান, মোবাইল রিচার্জ ও রেমিট্যান্সের অঙ্ক।
বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন সেবা নগদ গত বছরের অক্টোবর মাসে মাসিক সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড করে। ওই মাসে প্রতিষ্ঠানটি ৩৪ হাজার ৭০৫ কোটি টাকার বেশি লেনদেন করেছে। এর আগে গত মার্চে এক মাসে ৩৪ হাজার কোটি টাকার লেনদেনের অঙ্ক ছুঁয়ে যায় নগদ। তারও আগে ২০২৪ সালের জুন মাসে একবার নগদের মাধ্যমে ৩২ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক ডিজিটাল লেনদেন নতুন উচ্চতায় তুলে আনার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখছে নগদ।
বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল সেবা হিসেবে যাত্রা শুরু করার পর থেকে একের পর এক উদ্ভাবন ও গ্রাহকবান্ধব সেবার কারণে নগদের গ্রাহকসংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে থাকে। এখনো নগদের অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিদিন সেবাটিতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গ্রাহক যুক্ত হচ্ছেন।
নিজেদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড করেছে ডাক বিভাগের ডিজিটাল আর্থিক সেবা নগদ। সদ্য সমাপ্ত ২০২৫ সালে সব মিলিয়ে প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন করেছে প্রতিষ্ঠানটি, ২০২৪ সালে যা ছিল প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা।
আজ বৃহস্পতিবার নগদ কর্তৃপক্ষ জানায়, সদ্য সমাপ্ত ডিসেম্বর মাসেও নগদের গ্রাহকেরা ৩৫ হাজার ৫৩০ কোটি টাকা লেনদেন করেছেন। মাসের হিসাবে এটিও নগদের সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড।
শেষ হওয়া বছরে এই রেকর্ড তিনবার গড়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এমন অসামান্য অর্জন উপলক্ষে কয়েক কোটি নিবন্ধিত গ্রাহকের বিশাল পরিবারের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে নগদ কর্তৃপক্ষ।
নতুন এই মাইলফলক অর্জন উপলক্ষে সব গ্রাহক, কর্মী, ডিস্ট্রিবিউটর, উদ্যোক্তাসহ সম্পৃক্ত সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নগদের প্রশাসক মো. মোতাছিম বিল্লাহ। তিনি বলেন, নগদ সব সময় তার গ্রাহকদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছে, তার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন থাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে। এ ছাড়া বাজারের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ তো আছেই। নগদের গ্রাহকদের আস্থা আর কর্মীদের প্রচেষ্টার কারণে এভাবে বিভিন্ন মাইলফলক অর্জন করছে সেবাটি।
মো. মোতাছিম বিল্লাহ আরও বলেন, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্তমানে নগদ আরও উন্নত সেবার মাধ্যমে গ্রাহকের অর্থের অধিকতর নিশ্চয়তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে নতুন নতুন গ্রাহক নগদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন এবং তাঁরাও স্বাচ্ছন্দ্যে আগের চেয়ে বেশি লেনদেন করছেন। তা ছাড়া সেবার কলেবর বৃদ্ধি ও বিভিন্ন কার্যক্রম দিন দিন নগদের লেনদেনের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে।
যাত্রা শুরুর ছয় বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ মোবাইল আর্থিক সেবা হিসেবে বাজারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নগদ। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকসংখ্যা ও লেনদেন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। রেকর্ড গড়া এই লেনদেনের অধিকাংশই ছিল ক্যাশ ইন, ক্যাশ আউট, সেন্ড মানি, বিভিন্ন পেমেন্ট, সেবা প্রতিষ্ঠানের বিল প্রদান, মোবাইল রিচার্জ ও রেমিট্যান্সের অঙ্ক।
বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন সেবা নগদ গত বছরের অক্টোবর মাসে মাসিক সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড করে। ওই মাসে প্রতিষ্ঠানটি ৩৪ হাজার ৭০৫ কোটি টাকার বেশি লেনদেন করেছে। এর আগে গত মার্চে এক মাসে ৩৪ হাজার কোটি টাকার লেনদেনের অঙ্ক ছুঁয়ে যায় নগদ। তারও আগে ২০২৪ সালের জুন মাসে একবার নগদের মাধ্যমে ৩২ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সামগ্রিক ডিজিটাল লেনদেন নতুন উচ্চতায় তুলে আনার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখছে নগদ।
বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডিজিটাল সেবা হিসেবে যাত্রা শুরু করার পর থেকে একের পর এক উদ্ভাবন ও গ্রাহকবান্ধব সেবার কারণে নগদের গ্রাহকসংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে থাকে। এখনো নগদের অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিদিন সেবাটিতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গ্রাহক যুক্ত হচ্ছেন।
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির উদ্যোগে ১ হাজার নতুন ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসারের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশে এ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
মোবাইল ফোন আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস ডিউটি (শুল্ক) ৬০ শতাংশ কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবনে মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীদের হামলার পর সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায়।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ থেকে পরিচালিত সব যাত্রীবাহী ফ্লাইট ও কার্গো বিমানের ভাড়া মার্কিন ডলারে নির্ধারণ ও পরিশোধের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর ফলে ২০২৩ সালের এপ্রিলে চালু হওয়া শুধু ‘বাংলাদেশি টাকা’য় ভাড়া নির্ধারণ নীতিতে পরিবর্তন এল।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ২০২৬ সালের জন্য নিজেদের নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটির নাম ঘোষণা করেছে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই) ঢাকা হেরিটেজ। জেসিআই একটি বৈশ্বিক সংগঠন, যা ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী তরুণদের নেতৃত্ব বিকাশ, কমিউনিটি সেবা এবং টেকসই সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ করে দেয়।৬ ঘণ্টা আগে