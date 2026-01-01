এখন থেকে ডলারেও ফ্লাইটের ভাড়া নির্ধারণ হবে

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
বাংলাদেশ থেকে পরিচালিত সব যাত্রীবাহী ফ্লাইট ও কার্গো বিমানের ভাড়া মার্কিন ডলারে নির্ধারণ ও পরিশোধের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর ফলে ২০২৩ সালের এপ্রিলে চালু হওয়া শুধু ‘বাংলাদেশি টাকা’য় ভাড়া নির্ধারণ নীতিতে পরিবর্তন এল।
বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে জানায়, ভাড়া শুধু বাংলাদেশি টাকায় নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা-সংক্রান্ত আগের নির্দেশনা বাতিল করা হয়েছে। ওই নির্দেশনা প্রথম জারি করা হয়েছিল ১৬ এপ্রিল ২০২৩ সালে এবং পরে ১৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের একটি স্মারকলিপিতে তা পুনর্ব্যক্ত করা হয়।
নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অর্থ উপদেষ্টার সম্মতিতে গত ২৩ ডিসেম্বর জারি করা স্মারকলিপির ভিত্তিতে এই পরিবর্তন কার্যকর হয়েছে। জনস্বার্থ বিবেচনায় সিদ্ধান্তটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে এবং ২৯ ডিসেম্বর এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
নতুন নীতির আওতায় এখন থেকে এয়ারলাইনগুলো সরাসরি মার্কিন ডলারে টিকিট ও কার্গোসেবার ভাড়া নির্ধারণ করতে পারবে। এতে টাকার সঙ্গে ডলারের রূপান্তরজনিত জটিলতা দূর হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনগুলোর জন্য এটি ভাড়াকাঠামো সহজ করবে এবং যাত্রীদের জন্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের টিকিটমূল্যের স্বচ্ছতা বাড়াবে।
উল্লেখ্য, স্থানীয় মুদ্রার ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এর আগে টাকাভিত্তিক ভাড়াব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। তবে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন খাতে ভাড়া সাধারণত মার্কিন ডলারে নির্ধারিত হওয়ায় টাকায় রূপান্তরপ্রক্রিয়া এয়ারলাইনগুলোর জন্য জটিলতা সৃষ্টি করছিল।
এই সিদ্ধান্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসসহ দেশীয় ও বিদেশি সব এয়ারলাইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এয়ারলাইন সূত্রগুলো বলছে, ডলারে ভাড়া নির্ধারণ আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের মানদণ্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবস্থাকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে।
