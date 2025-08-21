টিসিবির ট্রাকে ভিড় বাড়ছে মানুষের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টিসিবির ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে ভিড় বাড়ছে, মানুষ ট্রাক থেকে ট্রাকে ছুটছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে, প্রতিটি ট্রাকে উপস্থিত মানুষের সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। মানুষের সাশ্রয় এর মূল কারণ। বাজারে প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম ১৮৯ টাকা, কিন্তু ট্রাকে দুই লিটার তেল কিনলে প্রায় ১৫০ টাকা সাশ্রয় হয়। পাশাপাশি চিনি ও ডালের দামেও রয়েছে বড় ছাড়। ভর্তুকি দামে পণ্য বিক্রির ফলে শুধু নিম্নবিত্ত নয়, মধ্যবিত্তরাও ভিড় করছে ভ্রাম্যমাণ এসব ট্রাকের সামনে।
ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে ৬০টি স্থানে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বল্প মূল্যে তেল, চিনি ও ডাল বিক্রি করা হবে। সেগুনবাগিচা, শান্তিনগর, জাতীয় প্রেসক্লাব, খাদ্য ভবন, সচিবালয়, রামপুরা টিভি সেন্টার, রামপুরা ওয়াপদা মোড়, বাসাবো বালুর মাঠ এবং ফকিরাপুল পানির পাম্পের সামনে ট্রাকে করে পণ্য বিক্রি হচ্ছে।
প্রত্যেক ভোক্তা সর্বোচ্চ দুই লিটার তেল, দুই কেজি মসুর ডাল এবং এক কেজি চিনি কিনতে পারবে। পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে তেল প্রতি লিটার ১১৫ টাকা, মসুর ডাল ৭০ টাকা ও চিনি ৮০ টাকা।
বিক্রেতারা জানিয়েছেন, শুরুতে লাইনে মানুষের সংখ্যা কম থাকলেও এখন মিডিয়ায় প্রচারের কারণে প্রতিটি ট্রাকে ৭০০-৮০০ জন উপস্থিত থাকছে। শেষ পর্যায়ে অনেকেই পণ্য নিতে পারছে না।
সরকারি এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো স্বল্প আয়ের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যয় কমানো। বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কারণে মানুষ যাতে কিছুটা সাশ্রয় করতে পারে, সেই সুযোগ ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।
টিসিবির ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে ভিড় বাড়ছে, মানুষ ট্রাক থেকে ট্রাকে ছুটছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে, প্রতিটি ট্রাকে উপস্থিত মানুষের সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। মানুষের সাশ্রয় এর মূল কারণ। বাজারে প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম ১৮৯ টাকা, কিন্তু ট্রাকে দুই লিটার তেল কিনলে প্রায় ১৫০ টাকা সাশ্রয় হয়। পাশাপাশি চিনি ও ডালের দামেও রয়েছে বড় ছাড়। ভর্তুকি দামে পণ্য বিক্রির ফলে শুধু নিম্নবিত্ত নয়, মধ্যবিত্তরাও ভিড় করছে ভ্রাম্যমাণ এসব ট্রাকের সামনে।
ভ্রাম্যমাণ ট্রাকে ৬০টি স্থানে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বল্প মূল্যে তেল, চিনি ও ডাল বিক্রি করা হবে। সেগুনবাগিচা, শান্তিনগর, জাতীয় প্রেসক্লাব, খাদ্য ভবন, সচিবালয়, রামপুরা টিভি সেন্টার, রামপুরা ওয়াপদা মোড়, বাসাবো বালুর মাঠ এবং ফকিরাপুল পানির পাম্পের সামনে ট্রাকে করে পণ্য বিক্রি হচ্ছে।
প্রত্যেক ভোক্তা সর্বোচ্চ দুই লিটার তেল, দুই কেজি মসুর ডাল এবং এক কেজি চিনি কিনতে পারবে। পণ্যের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে তেল প্রতি লিটার ১১৫ টাকা, মসুর ডাল ৭০ টাকা ও চিনি ৮০ টাকা।
বিক্রেতারা জানিয়েছেন, শুরুতে লাইনে মানুষের সংখ্যা কম থাকলেও এখন মিডিয়ায় প্রচারের কারণে প্রতিটি ট্রাকে ৭০০-৮০০ জন উপস্থিত থাকছে। শেষ পর্যায়ে অনেকেই পণ্য নিতে পারছে না।
সরকারি এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো স্বল্প আয়ের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যয় কমানো। বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কারণে মানুষ যাতে কিছুটা সাশ্রয় করতে পারে, সেই সুযোগ ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে।
প্রবৃদ্ধি হলেও রাজস্ব আদায়ে গতি ফেরেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর)। আন্দোলন শেষ হলেও জুলাই মাসে শুল্ক ও কর আদায়ে ঘাটতি হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। তবে আগের বছরের জুলাইয়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫ শতাংশ। গতকাল বুধবার এনবিআরের প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।১৯ মিনিট আগে
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ইউরোতে। ইউরোস্ট্যাটের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে জুন সময়ে এই রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ, যা আগের বছর একই সময়ে ছিল ৮ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ইউরো।২১ মিনিট আগে
কৃষকদের জন্য সহজ ও দালালমুক্ত ঋণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউটকে (এমএফআই) ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) যাচাই ছাড়াই সর্বোচ্চ আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণের সুযোগ দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ১২ আগস্ট কৃষিঋণ ঘোষণা...২৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের আপত্তিকর ভিডিওর সত্যতা নিশ্চিতে অর্থমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাঈদ কুতুবকে আহবায়ক করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।১ ঘণ্টা আগে