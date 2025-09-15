Ajker Patrika
> অর্থনীতি

কৃষকেরা আড়াই লাখ টাকা ঋণ পাবেন সিআইবি চার্জ ছাড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

কৃষি ও পল্লিঋণে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) চার্জ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অর্থাৎ ব্যাংকগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (যেখানে এনজিও বা এমএফআই যুক্ত নয়) কৃষি ও পল্লিঋণ প্রদানের সময় গ্রাহকের কাছ থেকে সিআইবি রিপোর্টের ফি নেওয়া যাবে না।

আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষিঋণ বিভাগ এ বিষয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

নির্দেশনায় বলা হয়, আগে ব্যাংকগুলোকে এই চার্জ মওকুফের সুযোগ দিলেও অনেক প্রতিষ্ঠান তা ঠিকমতো অনুসরণ করেনি। আবার কৃষিঋণ ঘোষণার পরে ব্যাংকগুলো এ ক্ষেত্রে একটা যৎসামান্য চার্জ আদায় করার জন্য চিঠি দিয়েছিল। তাদের আবেদন না করে আগের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সুতরাং, নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী কৃষি ও পল্লিঋণে শুধু নির্ধারিত সুদ ছাড়া আর কোনো ধরনের চার্জ, প্রসেসিং ফি বা মনিটরিং ফি নেওয়া যাবে না। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তি সহজ করতেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকরের কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১২ আগস্ট ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য কৃষি ও পল্লি খাতে ৩৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেখানে নিজস্ব নেটওয়ার্কে বিতরণ করা যেকোনো ঋণের জন্য সিআইবি রিপোর্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকার নিচে কৃষিঋণ আবেদন বা নবায়নের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্টের সার্ভিস চার্জ মওকুফ করার বিধান রাখা হয়।

বিষয়:

বাংলাদেশ ব্যাংকঅর্থনীতির খবরকৃষি
