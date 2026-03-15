যাত্রীসেবার মান বাড়াতে আন্তরিক হওয়ার আহ্বান পর্যটনমন্ত্রীর

যাত্রীসেবার মান উন্নয়ন এবং যাত্রী হয়রানি বন্ধে বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আরও আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা)। আজ রোববার বিকেলে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিভিআইপি ও অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল সরেজমিনে পরিদর্শনকালে তিনি এ আহ্বান জানান।
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পরিদর্শনের সময় মন্ত্রী বিমানবন্দরের সার্বিক কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং যাত্রীসেবা কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করেন। এ সময় তিনি যাত্রীসেবার মান আরও উন্নত করা এবং যাত্রীদের হয়রানি রোধে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
পরিদর্শনের সময় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকসহ সংস্থাটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
