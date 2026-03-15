Ajker Patrika
অর্থনীতি

অ্যাভিয়েট্যুর উইমেন্স আইকন অ্যাওয়ার্ড পেলেন ইউএস-বাংলার ৩ নারী কর্মী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ১৬: ৪৩
অ্যাভিয়েট্যুর উইমেন্স আইকন অ্যাওয়ার্ড পেলেন ইউএস-বাংলার ৩ নারী কর্মী
অ্যাভিয়েট্যুর উইমেন্স আইকন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ইউএস-বাংলার ৩ নারী কর্মী। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের তিনজন নারী কর্মী অ্যাভিয়েট্যুর উইমেন্স আইকন অ্যাওয়ার্ড ২০২৬-এ ভূষিত হলেন। গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি কমিউনিটি ক্লাবে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী রশিদুজ্জামান মিল্লাত প্রধান অতিথি হিসেবে নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এয়ারলাইনস ও ট্যুরিজম সেক্টরের বিভিন্ন বিভাগে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় ১০ জন নারী কর্মীকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস থেকে বেস্ট ট্রেইনার হিসেবে কেবিন সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার মুক্তা ওয়াহিদ, কাস্টমার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মৌসুমী আকতার এবং সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ফারহানা ইয়াসমিন স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কৃত হন।

অ্যাভিয়েট্যুর উইমেন্স আইকন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি)। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ারভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সিইও নুজহাত ইয়াসমিন, বেবিচকের সাবেক চেয়ারম্যান এয়ারভাইস মার্শাল (অব.) মো. মফিদুর রহমান, এটিজেএফবি এর প্রেসিডেন্ট তানজিম আনোয়ার, সেক্রেটারি বাতেন বিপ্লবসহ অন্য অতিথিবৃন্দ।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটনারীএয়ারলাইনসইউএস বাংলা এয়ারলাইনসঅ্যাওয়ার্ডঅর্থনীতির খবর
