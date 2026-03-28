আমেরিকা থেকে স্বপ্নর গ্রাহকদের তথ্য হ্যাক, ১৮ কোটি টাকা দাবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৯ মার্চ ২০২৬, ০০: ৩৮
দেশের জনপ্রিয় সুপারশপ চেইন ‘স্বপ্ন’র গ্রাহক ডেটাবেইস হ্যাকের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত আগস্টে আমেরিকা থেকে হ্যাকাররা গ্রাহকদের তথ্য প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিষ্ঠানটির কাছে ১৫ লাখ মার্কিন ডলার বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৮ কোটি টাকা দাবি করেছিল বলে জানিয়েছে স্বপ্ন কর্তৃপক্ষ।

প্রায় ছয় মাস আগে হ্যাক হওয়া গ্রাহকদের নাম, ফোন নম্বর ও কেনাকাটার কিছু তথ্য সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এ বিষয়ে স্বপ্নর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির বলেন, ‘হ্যাকাররা গত আগস্টে মেইল করে আমাদের ডেটাবেইস হ্যাক করার কথা জানায়। তারা ১৫ লাখ ডলার দাবি করে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। পুরো ডেটাবেইস অ্যাকসেস পেতে আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধের কথা বলে। তবে আমরা পরীক্ষা করে ডেটাবেইসে আমাদের নিজস্ব অ্যাকসেস ঠিকঠাক পেয়েছি।’

সাব্বির হাসান আরও বলেন, ‘আগস্টে হ্যাক করে হ্যাকাররা কিছু ডেটা নিয়ে থাকতে পারে। তবে আমরা তখন থেকে পুরো ডেটাবেইস আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছি। আমাদের ডেটাবেইস এখনো সুরক্ষিত। ওই সময় হ্যাকাররা হয়তো ডেটাবেইসের একটি অংশের অ্যাকসেস পায়।’

তবে ঠিক কতজন গ্রাহকের তথ্য ফাঁস হয়েছে বা ঝুঁকির মুখে পড়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে বলতে পারেননি সাব্বির হাসান নাসির। স্বপ্ন এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানান তিনি। এসিআই লিমিটেডের সহযোগী এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে দেশি-বিদেশি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের সঙ্গে সমস্যা সমাধানে কাজ করছে।

বর্তমানে দেশের ৬৩টি জেলায় ৮১২টি আউটলেট রয়েছে স্বপ্নর। প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা ৪০ লাখের বেশি। হ্যাক হওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে গ্রাহকদের নাম, মোবাইল নম্বর ও তাঁদের কেনাকাটার বিস্তারিত তথ্য।

ঘটনাটি গত আগস্টে ঘটলেও কেন আগে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি—এমন প্রশ্নে স্বপ্নর এমডি জানান, হ্যাকাররা জানানোর পরপরই তাঁরা ডেটাবেইস সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন। তবে হ্যাকাররা যে কিছু ডেটা নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছে, সেটি তাদের জানানো হয়নি।

