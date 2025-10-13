Ajker Patrika
> অর্থনীতি

বন্দরে মাশুল বৃদ্ধি: আমদানি-রপ্তানিতে নতুন চাপ

আবু বকর ছিদ্দিক, চট্টগ্রাম 
চট্টগ্রাম বন্দর। ছবি: সংগৃহীত
চট্টগ্রাম বন্দর। ছবি: সংগৃহীত

অর্থনীতি যখন টালমাটাল, ব্যবসায়ীরা টিকে থাকার লড়াইয়ে, ঠিক তখনই চট্টগ্রাম বন্দর বাড়িয়েছে মাশুল। ১৫ অক্টোবর থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন হার। এর আগে ১ সেপ্টেম্বর থেকেই ২১টি বেসরকারি কনটেইনার ডিপো বা অফডক বাড়িয়েছে নিজেদের চার্জ। শিপিং এজেন্টরা এখন সেই বাড়তি খরচ আমদানিকারকদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে বাজারে পণ্যমূল্য আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ৯২ শতাংশই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়। ফলে এখানকার যেকোনো খরচ বৃদ্ধির প্রভাব সরাসরি পুরো অর্থনীতিতে পড়ে। কিন্তু এখন যেন সবাই চার্জ বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এতে বিপদে পড়ছেন ব্যবসায়ীরা, আর শেষ পর্যন্ত এর সব চাপ গিয়ে পড়বে ভোক্তার ঘাড়ে।

তথ্যমতে, বন্দরের ট্যারিফ মূলত ডলারে নির্ধারিত হলেও পরিশোধ হয় টাকায়। একসময় এক ডলার ছিল ৩০ টাকা, এখন তা ১২০ টাকার বেশি, অর্থাৎ খরচ ৪ গুণ বেড়েছে। পাশাপাশি আগে যেখানে ৩৮ ধরনের পণ্য অফডকগুলো হ্যান্ডল করত, এখন সেই সংখ্যা ৬৫।

সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ বলেন, ব্যবসা যখন বাড়ছে, তখন বাড়তি চার্জের কোনো যৌক্তিকতা নেই। এতে শুধু আমদানি-রপ্তানি খরচ নয়, জীবনযাত্রার ব্যয়ও আরও বেড়ে যাবে। তিনি জানান, বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বিকডাকে (বেসরকারি কনটেইনার ডিপো মালিক সমিতি) চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে এতে সমাধান না এলে বাধ্য হয়েই এজেন্টরা সেই বাড়তি খরচ আমদানিকারকদের কাছ থেকে আদায় করবে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ) বলছে, ১৯৮৬ সালের পর থেকে ডলারভিত্তিক ট্যারিফ সমন্বয় করা হয়নি, তাই মাশুল বৃদ্ধি ছিল সময়োপযোগী ও যৌক্তিক। তবে অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের মতে, টাকার মান কমে যাওয়ায় বন্দর আগেই কয়েক গুণ বেশি আয় করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২ হাজার ৯১৩ কোটি টাকার রেকর্ড মুনাফা করেছে, তাই এখন মাশুল বাড়ানোকে তাঁরা অযৌক্তিক ও চাপ সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখছেন।

বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সহসভাপতি খায়রুল আলম সুজন আজকের পত্রিকাকে বলেন, এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তৈরি পোশাকশিল্প। কারণ, কাঁচামাল আমদানির সময় একবার, আর পণ্য রপ্তানির সময় আবার বাড়তি চার্জ দিতে হবে। এতে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যাবে।

বন্দর সূত্র জানায়, নতুন আদেশ অনুযায়ী ৭০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং তা ইতিমধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে বন্দর সচিবের দাবি, মাশুল ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের বেশি বাড়ানো হয়নি। অন্যদিকে ২১টি বেসরকারি অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) কোনো আলোচনা ছাড়াই ২৯ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ফি বাড়িয়েছে। ফলে বন্দরনির্ভর পুরো আমদানি-রপ্তানি খাতে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ।

শিল্প গ্রুপ কবির স্টিলের (কেএসআরএম) প্রধান নির্বাহী মেহেরুল করিম বলেন, বন্দর, অফডক, শিপিং এজেন্ট—সব দিক থেকেই খরচ বাড়ছে। শেষ পর্যন্ত এই চাপ গিয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর। জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বেড়ে যাবে।

একই সুরে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক লিপ্টন গ্রুপের সিইও মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘আমরা বায়ারদের সঙ্গে নির্দিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী কাজ করি। হঠাৎ ৪০ শতাংশ মাশুল বাড়লে সেটা ব্যবসার কাঠামোকে নাড়িয়ে দেয়। বাস্তবে এই সিদ্ধান্তের মাশুল শেষ পর্যন্ত ভোক্তারই গুনতে হয়।’

বিষয়:

আমদানিচট্টগ্রাম বন্দরচট্টগ্রামছাপা সংস্করণঅর্থনীতির খবরব্যবসায়ী
এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

