Ajker Patrika
> অর্থনীতি

আর্থিক সুবিধা নেওয়ায় কর কর্মকর্তা বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আর্থিক সুবিধা নেওয়ায় কর কর্মকর্তা বরখাস্ত

আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে রাষ্ট্রের বিপুল রাজস্ব ক্ষতিতে ভূমিকা রাখায় কর অঞ্চল-ফরিদপুরের অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমানকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

গতকাল রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর প্রশাসন-১ শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে সই করেছেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।

আজ সোমবার এ তথ্য প্রকাশ করেছে এনবিআর। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কর অঞ্চল-ফরিদপুরের অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে বিপুল রাজস্ব ক্ষতি-সংক্রান্ত কাজে সহযোগীর ভূমিকা পালন করায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ১২ অনুযায়ী তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালে বিধি মোতাবেক খোরপোশ ভাতা পাবেন তিনি। জনস্বার্থে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বিষয়:

করবরখাস্তজাতীয় রাজস্ব বোর্ডএনবিআরকর্মকর্তা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে জামায়াতের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সম্পর্কিত

ঢাকায় এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর

ঢাকায় এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর

পাঁচ কোম্পানির শেয়ার কারসাজি, ৩ ব্যবসায়ীকে দেড় কোটি টাকা অর্থদণ্ড

পাঁচ কোম্পানির শেয়ার কারসাজি, ৩ ব্যবসায়ীকে দেড় কোটি টাকা অর্থদণ্ড

দিনভর সূচকে ওঠানামা, শেষের পতন ঠেকাল ব্যাংক

দিনভর সূচকে ওঠানামা, শেষের পতন ঠেকাল ব্যাংক

আর্থিক সুবিধা নেওয়ায় কর কর্মকর্তা বরখাস্ত

আর্থিক সুবিধা নেওয়ায় কর কর্মকর্তা বরখাস্ত