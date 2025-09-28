Ajker Patrika
বিডার একক বিনিয়োগ পোর্টাল ‘বাংলা বিজ’ চালু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সেবা ও বিনিয়োগ-সংক্রান্ত তথ্য একত্রিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে ‘বাংলা বিজ’। এই পোর্টালের মাধ্যমে বিডা, বেপজাসহ পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সেবা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (জাইকা) যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ডিজিটাল পোর্টালটি চালু করা হয়েছে।

বিডার জনসংযোগ দপ্তর আজ রোববার এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিডা, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালসমূহকে সংযুক্ত করা হয়েছে ‘বাংলা বিজ’ পোর্টালে। এ ছাড়া এর হোমপেজ থেকে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা যাবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিডার গভর্নিং বডির সভায় এ উদ্যোগ গৃহীত হয়। বাংলা বিজের ডিজাইন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে জাইকা আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে।

‘বাংলা বিজ’-এর প্রথম সংস্করণের যা থাকছে—

ল্যান্ডিং পেইজ: বিনিয়োগ-সংক্রান্ত সেবাসমূহ, সংযুক্ত এসওএস পোর্টালের লিংক, প্রায়ই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি (এফএকিউ) এবং যোগাযোগের তথ্যসহ একটি সমন্বিত তথ্যকেন্দ্র।

ইন্টারঅ্যাকটিভ (হাউ টু প্লে) টুল: বিনিয়োগকারীদের ব্যবসার ধরন ও খাত অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা বাছাইয়ে সহায়তা করে।

ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড: সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তারা এর মাধ্যমে সেবার মান, বিনিয়োগ প্রবণতা এবং বিভিন্ন সূচকের তথ্য পর্যবেক্ষণ করবেন।

জাইকার বাংলাদেশ অফিসের প্রধান প্রতিনিধি তোমোহিদে ইচিগুচি বলেন, ডিজিটাল রূপান্তর কেবল প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয়, বরং এটি একটি কৌশলগত রূপান্তর, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা বিজ এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি বাস্তব প্রতিফলন, যা বিনিয়োগকারীদের ক্ষমতায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, ‘দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের অনেক দিনের দাবি ছিল, একটি একক বিনিয়োগ পোর্টাল। বাংলা বিজ সেই চাহিদারই প্রতিফলন। এটি এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তি একটি মাত্র প্রবেশপথ ব্যবহার করে বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবাসমূহ পেতে পারেন। আমরা আশা করি, এটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করবে।’

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলা বিজের পরবর্তী সংস্করণসমূহের মাধ্যমে এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইনভেস্টর সিঙ্গেল উইন্ডো প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরিত করা হবে। যার আওতায় বিজনেস স্টার্টার প্যাকেজ, বাংলা বিজ আইডি এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল কর্মানুমতি ও নিরাপত্তা ছাড়পত্র সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে কার্যকর আন্তসংযোগ নিশ্চিত করবে।

বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিপক্ষীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে জাইকা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলা বিজ এই প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মানসম্পন্ন বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং আধুনিক ও জনবান্ধব সেবা প্রদানে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

