বিমানের একাধিক ফ্লাইটে কারিগরি ত্রুটি, তদন্তে কমিটি, বদলি-শোকজ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
সম্প্রতি আবুধাবিগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের কিছু সময় পর দেখা যায় একইসঙ্গে উড়োজাহাজটি টয়লেটের তিনটি ফ্লাশ কাজ করছে না। এ অবস্থায় যাত্রীরা বেশ ভোগান্তিতে পড়েন। অবশেষে এক ঘণ্টা আকাশে ওড়ার পর শাহজালালে ফেরে উড়োজাহাজটি। পরে অন্য একটি উড়োজাহাজে করে যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছানো হয়। এর ফলে আরও একটি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়।

বিগত কিছু মাসের মধ্যে এমনই বেশকিছু কারিগরি ত্রুটির ঘটনার ঘটেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কয়েকটি ফ্লাইটে। টয়লেটের ফ্লাশ সমস্যার বিষয়টি নিয়ে বিমানের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিমানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যাত্রী সুরক্ষা ও সেবার মান বজায় রাখাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিমান প্রতিটি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং পুনরাবৃত্তি রোধে নানা উদ্যোগ নিয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) এ. বি. এম. রওশন কবীর জানান, ঢাকা–আবুধাবি ফ্লাইটে টয়লেটের ফ্লাশ সমস্যা নিয়ে বিশেষ তদন্ত শুরু হয়েছে। এছাড়া গত ১ জুলাই থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত কারিগরি সমস্যাগুলো পর্যালোচনার জন্য চার সদস্যের একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রতিটি ফ্লাইটভিত্তিক ঘটনার রক্ষণাবেক্ষণ রেকর্ড এবং অপারেশনাল প্রসেস বিশ্লেষণ করে মূল কারণ নির্ধারণ করবে। পাশাপাশি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবহেলা বা গাফিলতি পাওয়া গেলে তাঁর দায়-দায়িত্ব চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করবে।

কমিটিকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে বলে জানান রওশন কবীর।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিমান কর্তৃপক্ষ জানায়, দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে বিমানের জনবল ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে দুজন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে এবং আরও কয়েকজনকে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একজন প্রকৌশলী কর্মকর্তাকে শাস্তিমূলকভাবে বদলি করা হয়েছে এবং চট্টগ্রামে কর্মরত আরেকজন প্রকৌশলী কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

বিমান কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিমান বিভিন্ন আউট স্টেশনে—যেমন জেদ্দা, দুবাই, মদিনা, দাম্মাম, আবুধাবি ও শারজাহতে অতিরিক্ত চাকা মজুত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়। এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে নতুন চাকা সংগ্রহের জন্য ক্রয়াদেশ দেওয়া হয়েছে। জেদ্দায় বিমানের চাকা ফেটে যাওয়ার ঘটনাটিও তদন্তে নেওয়া হয়েছে, পরিচালক (ফ্লাইট অপারেশনস)-কে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রকৌশল ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি তত্ত্বাবধান জোরদার করতে পরিচালক (প্রকৌশল ও ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট) এবং প্রধান প্রকৌশলীরা দায়িত্ব পালন করছেন। ১৮ আগস্ট থেকে রাতের বেলা বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ শিফট চালু করা হয়েছে, যা সার্বক্ষণিক নজরদারিতে সহায়তা করছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিমানের ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। বোয়িং-এর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে কম্পোনেন্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম (সিএসপি) তালিকা পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে। রিকোমেন্ডেড স্পেয়ার পার্টস লিস্ট (আরএসপিএল) অনুযায়ী নতুন করে যন্ত্রাংশের মজুত নির্ধারণ করা হচ্ছে। প্রকৃত ব্যবহারিক তথ্যের ভিত্তিতে যন্ত্রাংশ সংগ্রহের জন্য টেইলরড পার্ট প্যাকেজ (টিপিপি) ব্যবস্থাও পর্যালোচনায় রয়েছে।

বিমান কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, প্রকৌশলীদের দক্ষতা উন্নয়নে ইতিমধ্যে রি-কারেন্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে নতুন অ্যাপ্রেনটিস মেকানিক নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রযুক্তিগত জনবল বাড়ানো হবে।

