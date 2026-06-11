Ajker Patrika
অর্থনীতি

দুদকের বাজেট ১৯৭ কোটি টাকা, কমছে উন্নয়ন ব্যয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দুদকের বাজেট ১৯৭ কোটি টাকা, কমছে উন্নয়ন ব্যয়

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) জন্য ১৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয়ের জন্য ১৮৭ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপনের সময় এ তথ্য জানান অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

বাজেটের নথি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দুদকের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ ছিল ১৯১ কোটি টাকা। পরে সংশোধিত বাজেটে তা বেড়ে ২০৩ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। সে তুলনায় নতুন অর্থবছরে দুদকের মোট বরাদ্দ কিছুটা কমেছে। বিশেষ করে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কমানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

দুদক দেশের দুর্নীতি প্রতিরোধ, অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সংস্থাটির চলমান কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে বলে বাজেট নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেট হিসেবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করেছে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ধরা হয়েছে ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা, যা দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বাজেট।

বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। ফলে আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি দাঁড়াবে ২ লাখ ৪৩ হাজার কোটি টাকা। এই ঘাটতি পূরণে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক–উভয় উৎস থেকে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

প্রস্তাব অনুযায়ী, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান থেকে ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ১ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য উৎস থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা নেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিষয়:

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