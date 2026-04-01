দেশে সোনার দাম বাড়ল ৩২৬৭ টাকা

দেশের বাজারে সোনার দাম বেড়েছে। আজ বুধবার (১ এপ্রিল) তিন হাজার ২৭৬ টাকা বেড়ে ২ লাখ ৪৪ হাজার ৭০০ টাকা থেকে ২ লাখ ৪৭ হাজার ৯৬৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তেজাবী স্বর্ণের (পিওর গোল্ড) মূল্য বাড়ায় এ দাম বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)।
আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং-এর এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় জানানো হয়েছে, আজ বুধবার সকাল ১০টা থেকে দেশের বাজারে সোনা-রুপার এই নতুন মূল্যতালিকা কার্যকর হবে।
বাজুসের তালিকা অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরি ২ লাখ ৪৭ হাজার ৯৬৭ টাকা এবং ২১ ক্যারেট প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৩৬ হাজার ৭৪১ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরির দাম ২ লাখ ২ হাজার ৮৮৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনার গয়নার মূল্য প্রতি ভরি ১ লাখ ৬৫ হাজার ২৭৯ টাকা।
আজকের বাজারে রুপার দাম ২২ ক্যারেট প্রতি ভরি ৫ হাজার ৭১৫ টাকা এবং ২১ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি ৫ হাজার ৪২৩ টাকা। আর ১৮ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরির দাম ৪ হাজার ৬৬৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার গয়নার প্রতি ভরির দাম ৩ হাজার ৪৯৯ টাকা।
বাজুস আরও জানিয়েছে, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই দাম কার্যকর থাকবে।
