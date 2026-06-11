Ajker Patrika
অর্থনীতি

খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বাড়ছে ৫ হাজার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বাড়ছে ৫ হাজার

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের ভাতা ৫ হাজার টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব জানানো হয়েছে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী, ৫ হাজার টাকা বাড়িয়ে বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের মাসিক ভাতা ৪০ হাজার টাকা, বীর উত্তমের ক্ষেত্রে ৩০ হাজার টাকা এবং বীর বিক্রম ও বীর প্রতীকের ক্ষেত্রে ২৫ হাজার টাকা করা হবে। তবে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ২০ হাজার টাকা অপরিবর্তিতই থাকছে।

প্রস্তাবনায় আরও জানানো হয়, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নিশ্চিত করতে আগামী অর্থবছরে ৪ হাজার ৭৩০টি ‘বীর নিবাস’ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহতদের জন্য চলমান ভাতা কার্যক্রমও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, শহীদ পরিবারগুলো মাসিক ২০ হাজার টাকা ভাতা পাবে। এ, বি ও সি ক্যাটাগরির আহতরা যথাক্রমে ২০ হাজার, ১৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা মাসিক ভাতা পাবেন।

আগামী বাজেটে এ খাতে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৮৫৭ জন বাড়িয়ে ১৬ হাজার ৫১৩ জন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং কর্মক্ষমতা হারানো যোদ্ধাদের পরিবারের আবাসনের জন্য চলমান প্রকল্পের আওতায় আগামী অর্থবছরে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিষয়:

মুক্তিযোদ্ধাবাজেটবাজেট ২০২৬-২৭জাতীয় বাজেট
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