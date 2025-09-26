Ajker Patrika
পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে বিশ্লেষণধর্মী সংবাদ জরুরি: বিএসইসি চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাঙামাটিতে সিএমজেএফ আয়োজিত কর্মশালা বক্তব্য রাখছেন বিএসইসি চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাঙামাটিতে সিএমজেএফ আয়োজিত কর্মশালা বক্তব্য রাখছেন বিএসইসি চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বলেছেন, দেশের পুঁজিবাজারকে টেকসই ও বিনিয়োগবান্ধব করতে সঠিক নিরপেক্ষ ও বিশ্লেষণধর্মী সংবাদ অপরিহার্য। এর মাধ্যমে বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ে এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) রাঙামাটিতে আবাসিক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

শেয়ারবাজারের রিপোর্টারদের সংগঠন ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট ফোরাম (সিএমজেএফ) এর সদস্যের জন‍্য ‘ফরেনসিক অ্যানালাইসিস অব ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস’ শীর্ষক এই কর্মশালার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিএমজেএফ সভাপতি গোলাম সামদানী ভূঁইয়া। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবু আলী। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন এক্সপো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আসাদ চৌধুরী।

কর্মশালা পরিচালনা করেন অ্যাসোসিয়েশন অব সার্টিফায়েড ফ্রড এক্সামিনারস (এসিএফই) বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চ্যাপটার ডিরেক্টর মোহাম্মদ সেলিম কবির ও সিএফই আরিফ মাহমুদ।

বিএসইসি চেয়ারম্যান বলেন, বিনিয়োগকারীরা সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমেই প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করেন। তাই সাংবাদিকেরা সঠিক ও তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশন করলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ে, বাজার স্থিতিশীল হয় এবং মূলধন গঠনের পথ সুগম হয়।

খন্দকার রাশেদ মাকসুদ আরও বলেন, আর্থিক প্রতিবেদনের ফরেনসিক বিশ্লেষণ শুধু সাংবাদিকদের জন্য নয়; বিনিয়োগকারী, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সাধারণ জনগণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বা সম্ভাব্য অনিয়ম অনেক সময় খালি চোখে ধরা যায় না।

খন্দকার রাশেদ আরও বলেন, এই প্রশিক্ষণ সাংবাদিকদের গভীর বিশ্লেষণ করার দক্ষতা দেবে। ফলে সংবাদ হবে আরও প্রমাণনির্ভর, জনস্বার্থে সহায়ক এবং বাজারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর।

বিএসইসি চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা কেবল তথ্য প্রকাশ নয়; এটি একধরনের সামাজিক দায়িত্ব। বাজারে অপ্রমাণিত তথ্য বা গুজব ছড়ালে অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে। তাই প্রতিটি সংবাদ হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ ও গবেষণাধর্মী।

বিএসইসি চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের বাজারের ‘আয়না’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘যত বেশি নিরপেক্ষ ও বিশ্লেষণধর্মী সংবাদ পরিবেশন করবেন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা তত বাড়বে, বাজার তত শক্তিশালী হবে।’

বিএসইসি চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘সাংবাদিকদের দক্ষতা ও মানোন্নয়নে বিএসইসি সব সময় সহযোগিতা করছে এবং করবে। শুধু সাংবাদিকতা পুরস্কার নয়, ফেলোশিপ কর্মসূচিতেও আমরা সিএমজেএফকে যুক্ত করেছি। এতে কেউ কেউ আপত্তি জানালেও আমাদের উদ্দেশ্য একটাই—সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা, যাতে তারা উচ্চমানে পৌঁছাতে পারেন। এতে বিনিয়োগকারীরাও উপকৃত হবেন।’

কর্মশালার প্রশংসা করে বিএসইসি চেয়ারম্যান বলেন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও তথ্যভিত্তিক বাজারব্যবস্থা ছাড়া কোনো পুঁজিবাজার টেকসই হতে পারে না।

