বিমানের ডিএমডি হলেন সৈয়দ মইন উদ্দিন আহমেদ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ০৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ২৫
সৈয়দ মইন উদ্দিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সৈয়দ মইন উদ্দিন আহমেদকে। দীর্ঘদিন পদটি শূন্য থাকার পর আজ মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে এ পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, সৈয়দ মইন উদ্দিন আহমেদকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক ত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী এক বছরের জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ডিএমডি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত কয়েক বছর ধরে বিমানের এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি শূন্য ছিল। নতুন নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সৈয়দ মইন উদ্দিন আহমেদ ২০০৭ সালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসে সহকারী ব্যবস্থাপক (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) পদ থেকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি দীর্ঘদিন যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থান করছিলেন।

